Üç kedi maması ürününde zehirli kimyasallar çıktı: 'Tüketmeyin, derhal imha edin'

Fransa'nın tüketici denetleme kurumu, üç Purina One ve Pro Plan markalı kedi mamasının belli parti numaralı ürünlerinin toplatılması için uyarı yayımladı.

Fransız resmi tehlikeli ürün uyarı sitesinde, Nestle'ye ait Pruina tarafından üretilen üç kedi maması markasının belli parti nosunu paylaşan ürünlerinin toplatılmasını talep eden ilanlar yayımlandı.

Söz konusu ürünler Türkiye'de de satışı olan Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması, Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu 1 ila 12 aylık Yavru Kedi Maması ve Purina One Junior Tavuklu 1 ila 12 aylık Yavru Kedi Maması oldu.

Toplatılma talebinin gerekçesi olarak üç mamanın da belli parti mumaralı ürünlerinde tedarikçilerden biri tarafından kullanılan su arıtımında kullanılan kimyasalların kedi için zararlı olabilecek kalıntılarına rastlanmış olması gösterildi.

Fransa hükümetine bağlı Rappel Conso'da yayınlanan uyarılarda söz konusu ürünün parti numalararı eşleşmesi durumunda, ürünün kullanımın derhal durdurulması, tüketici servisiyle iletişim kurulması veya ürünü imha etme yönüne gidilmesi tavsiyeleri yer aldı.

Zararlı madde içerme riski barındıran ürünlerin parti numaralarıysa şöyle;

Purina Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması (400g, 3kg ve 10kg + 2kg'lik paketlerde):

Parti no: 1324091108, 1324091104, 1325091106

Son kullanma tarihi: 31.05.2023

Purina Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu Kedi Maması (400g, 3kg, 10kg'lik paketlerde):

Parti no: 1325091108, 1351091108, 1324091104, 1325091106

Son kullanma tarihi: 31.05.2023, 30.06.2023, 31.05.2023, 31.05.2023

Purina One Junior Tavuklu Kedi Maması (1,5kg'lik paketlerde):

Parti no: 1352091106, 1353091106

Son kullanma tarihi: 30.06.2023

Fransa'da yayınlanan uyarıda söz konusu mamaların parti numaralarının uyuşması durumunda gerekli adımların atılması tavsiye edildi. Söz konusu üç mama grubunun da satışları Türkiye'de mevcut.

Nestlé'den açıklama geldi

Kedi mamalarının içerisinde zararlı kimyasalların bulunduğunun duyurulmasının ardından ilgili mamaların üreticisi Nestlé bir açıklama yayınladı. Nestle Türkiye'ye bağlı Nestlé Purina PetCare'den yapılan açıklamada söz konusu ürünlerin kalite standartlarına uygun olarak üretildiği söylendi. Nestlé Purina PetCare, "İlgili ürünlerimiz global kalite standartlarımıza uygun üretilmiş olup tüketiminin kedi sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu ürünlerin besin kalitesi ve tatları değişmemektedir" açıklamasını yaptı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması ürünümüz hakkında bir platformda yapılan bilgilendirmeler üzerine tüketicilerimizin duyduğu endişelere dair bir açıklama yapmak istedik.

Tedarikçilerimizden biri, bize tedarik edilen tek bir bileşende, arıtma suyundan kaynaklı olası kalıntı izlerinin varlığı konusunda firmamızı bilgilendirmiştir.

Fransa'da üretilen sınırlı sayıdaki (1352091106, 1325091108, 1324091104 seri numaralı) ürün grubunu etkileyen bu durum üzerine hızlıca mevzuata uygun şekilde gerekli aksiyonları aldık. Tedbir amaçlı olarak, yetkili makamlarla yapılan görüşmeler çerçevesinde, Fransa'da Kediler için PURINA ONE® ve PRO PLAN® markalı iki ürünümüz için ülkede uygulanan yönetmelik gereği sınırlı sayıda geri çekme kararı almış bulunuyoruz.

İlgili ürünlerimiz global kalite standartlarımıza uygun üretilmiş olup tüketiminin kedi sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu ürünlerin besin kalitesi ve tatları değişmemektedir. Ayrıca, başka hiçbir PURINA ONE® ve PURINA® PRO PLAN® ürünü bu geri çekme sürecinden etkilenmemiştir.

Söz konusu iletişim karışıklığının çözümü için ilgili platformla irtibatımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: haber.sol.org.tr .