'Üç Kardeş 2021' tatbikatı yarın başlayacak

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikat yapacak. 'Üç Kardeş 2021' isimli tatbikat 20 Eylül'e kadar sürecek.