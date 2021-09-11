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'Üç Kardeş 2021' tatbikatı yarın başlayacak
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'Üç Kardeş 2021' tatbikatı yarın başlayacak

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikat yapacak. 'Üç Kardeş 2021' isimli tatbikat 20 Eylül'e kadar sürecek.

2 Saat Önce
2021-09-11 12:58:46
'Üç Kardeş 2021' tatbikatı yarın başlayacak

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikat yapacak. "Üç Kardeş 2021" isimli tatbikat 20 Eylül'e kadar sürecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üç Kardeş 2021" ismi verilen ortak tatbikatın yarın başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, üç ülkenin özel kuvvetlerinin ilk kez ortak tatbikat düzenlediği belirtildi.

Tatbikatın temel amacının muharebe operasyonları sırasında dost ve ortak ülkelerin özel kuvvetlerinin etkileşimini geliştirmek, barış ve savaş zamanında operasyonlara hazırlanmak, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak olduğu vurgulandı.

"Üç Kardeş 2021" tatbikatı 20 Eylül'e kadar sürecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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