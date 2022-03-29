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TIMETURK / DÜNYA / UAEA Başkanı Ukrayna'ya gitti

UAEA Başkanı Ukrayna'ya gitti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliği ve emniyeti için ihtiyaç duyulan yardımları sağlamak üzere bu ülkeye gittiği duyuruldu.

1 Saat Önce
2022-03-29 16:38:20
UAEA Başkanı Ukrayna'ya gitti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yapılan yazılı açıklamada, Grossi'nin, Ukrayna'da nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanması için gerekli olan yardımların yapılanabilmesi için bu ülkede olduğu ve Ukraynalı yetkililerle görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, Grossi'nin ziyaret amacının, bu ülkenin nükleer tesislerine acil güvenlik ve emniyet desteğine başlanması olduğu kaydedilerek, söz konusu desteğin, Ajans uzmanlarının tesislere gönderilmesi, izleme ve acil durum ekipmanları dahil hayati güvenliğe ilişkin malzemelerin sevk edilmesini kapsadığı aktarıldı.

Grossi'nin değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, bu ziyaret kapsamında kendisinin ülkedeki santrallerden birine gideceği de kaydedildi.

UAEA Başkanı Grossi, "Ukrayna güvenlik ve emniyet gerekçesiyle yardımımızı talep etti. Şimdi bunu teslim etmeye başlayacağız. Ukrayna, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji programlarından birine sahip. UAEA'nın, emniyet ve güvenliğin sağlanmasının gerekli olduğu yerlerde bizatihi bulunması önem taşımaktadır. Artık gerekli desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Rafael Mariano Grossi, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından kısa süre sonra Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik derin endişe ve kaygılarını dile getirmiş, bir an evvel bu ülkeye beraberindeki heyetle yardım ve destekte bulunmak üzere gitmek istediğini söylemişti. AA .

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