UAEA Başkanı Grossi ile Lavrov Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile Ukrayna'da nükleer tesislerin işleyişini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve luslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'da savaş esnasında nükleer tesislerin korunması ve çalışmasının sağlanması amacıyla Rusya ve UAEA arasındaki iş birliği ele alındı. .