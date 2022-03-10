DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
UAEA Başkanı Grossi ile Lavrov Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü
Diyanet'ten stokçuluk fetvası! Caiz mi?
Volkswagen’in tamamen elektrikli mikrobüsü ID.Buzz tanıtıldı
Vaka sayısı 30 binin altında
Samsun'da yarın 11 Mart okullar tatil mi? Sinop, Ordu'da 11 Mart'ta okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüştü
ABD Temsilciler Meclisi'nden Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi onayı
Zonguldak'ta yarın (11 Mart) okullar tatil mi? Zonguldak 11 Mart Cuma okul var mı?
Havanda su dövülmeyen buluşma
Firmalar bir bir geri adım atmaya başladı
Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas 11 Mart Cuma okul var mı? Sivas'ta 11 Mart hangi ilçelerde okullar tatil?
Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması devam ediyor
Tolga Dinler, Unknow Brand markası ile takı dünyasına bambaşka bir solukla giriyor
Putin'den ekonomi açıklaması! Hepsini çözeceğiz
Donetsk’te saldırılardan kaçan 85 yetim Lviv’de

TIMETURK / DÜNYA / UAEA Başkanı Grossi ile Lavrov Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü

UAEA Başkanı Grossi ile Lavrov Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile Ukrayna'da nükleer tesislerin işleyişini görüştü.

8 Dakika Önce
2022-03-10 21:04:10
UAEA Başkanı Grossi ile Lavrov Ukrayna'daki nükleer tesisleri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve luslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'da savaş esnasında nükleer tesislerin korunması ve çalışmasının sağlanması amacıyla Rusya ve UAEA arasındaki iş birliği ele alındı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş