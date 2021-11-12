TYB İstanbul’dan Bosna Hersek’e destek açıklaması

Başkanlığını yazar Mahmut Bıyıklı’nın yaptığı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, Sırp lider Dodik’in Bosna Hersek’teki Müslümanları hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi

TYB'nin Bosna Hersek'e destek açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Son zamanlarda Sırpların Bosna Hersek Müslümanlarına yönelik tehditleri ve Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı söylemleri sebebiyle Bosna Hersek'te yeniden savaş gündeme geldi. Kriz ortamının artması dolayısıyla tedirgin olan Boşnaklara ise Türk kamuoyundan destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

“Aliya'nın emaneti emanetimizdir”

Son olarak Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da bir bildiri yayınlayarak Bosna Hersek Müslümanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Aliya'nın emaneti emanetimizdir diyen Bıyıklı, derneğin bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

“Bilge lider Aliya İzzetbegoviç ‘Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' diyor.

Gerçekten de tarihe baktığımızda soykırım üstüne soykırımlar yapıldığını görüyoruz. Batının tarihi soykırımlarla dolu.

Sadece geçmişte değil son yüzyılda da soykırımlara devam edip insanlık dışı katliamlara devam ettiler.

Özellikle Bosna'da Müslümanları yok etmek amacıyla tarihin en acımasız soykırımlarını geçekleştirdiler.

Katiller ordusu sadece insanları değil insanlığı da katlettiler.

Bosna'da yeni acıların yaşanmasına Türk milleti asla müsaade etmeyecektir.

Bosna bize hiçbir zaman uzak olmamıştır.

Bosna kalbimizin bir parçasıdır.

Balkan Savaşı'yla yenilerek çekilmenin acısını hâlâ içimizde hissettiğimiz bir coğrafyadır Bosna.

Osmanlı birlikleri çekilirken Boşnak Müslümanların, gözyaşları içerisinde “bizi yetim bırakıp nereye gidiyorsunuz” dedikleri bir vatanın adıdır Bosna.

Merhamet medeniyetini yeryüzüne hâkim kılma kavgası veren Osmanlı'nın hâkimiyetinde huzur ve güven içinde yaşayan Boşnaklar, Osmanlı sonrası sonu gelmeyen çileler zulümlere maruz kaldı.

Avrupa'nın ortasında Müslüman görmek istemeyen Batılılar, Bosna'ya karşı girişilen katliamlara ve soykırımlara sessiz kalarak ya da taraflı davranarak tarih önünde imtihanlarını kaybettiler.

Sicili kabarık olan batıya hiçbir zaman güvenmiyoruz.

Son zamanlarda Bosna Hersek Müslümanlarına yönelik tehditleri kaygıyla izliyoruz.

Barışın düşmanları iyi bilmeli ki Bosna Hersek Müslümanları kimsesiz değildir.

Aliya'nın emaneti emanetimizdir.

Umudun kalesi olan Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Bosna Hersek Müslümanlarını yalnız bırakmayacak bütün imkânlarıyla her zaman yanlarında olacaktır.

Bu vesileyle bir kez daha Bosna-Hersek'teki Müslüman kardeşlerimiz saygıyla selamlıyor, Türk milleti olarak kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.