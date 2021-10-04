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TIMETURK / DÜNYA / Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabını askıya aldı

Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabını askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın sözcüsü Zabiullah Mücahid'in hesabını askıya aldı.

2 Saat Önce
2021-10-04 11:48:49
Twitter, Taliban Sözcüsü Mücahid'in hesabını askıya aldı

Geçen aylarda ABD ve diğer NATO ülkelerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın uzun zamandır sözcülüğünü yapan Zabiullah Mücahid'in Twitter hesabı askıya alındı.

Hamle, dün başkent Kabil'de Mücahid'in annesinin cenaze törenine IŞİD-Horasan örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından geldi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, kararın, olayın ardından Mücahid'in hesabından yaşanan 'bir dizi olağan dışı hareketlilikten' kaynaklandığı belirtildi.

Bununla birlikte sözcünün Peştuca ve Darice dillerinde paylaşım yaptığı hesaplarına erişilemezken, İngilizce hesabı halihazırda aktif görünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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