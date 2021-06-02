DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Para yerine tuz ister misiniz?
Fransa, 'devletin istikrarsızlaştırılmasına' karşı ajans kuracak
Utku Yuvakuran kimdir? Utku Yuvakuran kaç yaşında?
Bakan Selçuk: Planımız 1 Eylül’de okulları beş gün açmak
Survivor Koro kimdir?
Ücretli öğretmenler aşı olacak mı? Ücretli öğretmenlere aşı randevusu açıldı mı?
Gazze'de 'şüpheli bir cisim' patladı: 2 ölü
Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Öğretmenler korona virüs aşısı yaptırmak zorunda mı?
Fenerbahçe'den ''Emre Belözoğlu'' açıklaması
Kralın kızı Şeytan Kalesi'nin neresinde?
Twitter, Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı
İçişleri Bakanlığı'ndan LGS genelgesi
Parker filmi konusu ne, oyuncuları kim?
3 yılda en çok kazayı kamyoncular yaptı
Turizm için 'sineklere de bütçe' aktarılmış

Twitter, Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı

Twitter, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi hesabını, isyancılara karşı 'soykırım' tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine askıya aldığını duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.06.2021 21:15:00
Twitter, Nijerya Devlet Başkanı'nın hesabını askıya aldı

Twitter'dan yapılan açıklamada, Buhari'nin ülkedeki isyancılara yönelik paylaşımının şirket politikalarını ihlal ettiği belirtilerek hesabının 12 saat boyunca kapatıldığı kaydedildi.

Twitter'a cevap Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Muhammed'den geldi. Muhammed, Twitter'ın kurallarının evrensel olmadığını belirterek, "Devlet Başkanı bir durum hakkında endişeleniyorsa, bunu dile getirme özgürlüğüne sahiptir." ifadesini kullandı.

Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik dün, 1967-70 yılları arasında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatarak, "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." paylaşımında bulunmuştu.

Twitter'ın 6 Ocak Kongre baskınından sonra eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında yanlış bilgi yaydığı ve halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle süresiz olarak kapatması da "ifade özgürlüğü" bağlamında tartışmalara neden olmuştu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş