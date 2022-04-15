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Twitter karıştı! Şirket içinde Elon Musk rahatsızlığı

Milyarder Elon Musk'ın Twitter için yaptığı teklif şirket içinde tepkilere neden oldu.

7 Dakika Önce
2022-04-15 07:33:16
Twitter karıştı! Şirket içinde Elon Musk rahatsızlığı

Twitter'ın yüzde 9,2'lik pasif hissesini satın alan milyarder Elon Musk'ın şirketin tamamı için teklif yapması Twitter tarafında tepki ile karşılandı.

Bloomberg'in haberine göre Twitter cephesinde teklif hoş görülmezken, şirket olası satın alımı engellemek için bir dizi önlem almaya hazırlanıyor.

Bu önlemler arasında yönetim kurulunun piyasaya düşük fiyatlı hisseler sunarak yönetimi devralmak isteyen şirketi zarara uğratmak suretiyle uyguladığı bir savunma taktiği de yer alıyor.

Bir diğer senaryonun teklifin düşük olduğunun beyan edilmesi olduğu belirtiliyor.

Musk Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,20 dolarlık teklifini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyon'una sunduğunu duyurmuştu. 28 Ocak kapanış seviyesi esas alındığında Twitter'ın tamamı için hisse başına yüzde 54 primli olacak şekilde 54,20 dolarlık teklifin gerçekleşmesi durumunda şirketin toplam değeri 43 milyar dolara ulaşmış olacak.

Musk, Twitter için “son ve en iyi” teklifi yaptığını açıklayarak şirketin olağanüstü bir potansiyeli olduğunu ve kendisinin bunu açığa çıkarabileceğini söyledi.

İlk hisse alımının duyulması sonrası, Musk bir düzeltme sekmesi eklenmesi, premium kullanıcılara onay tiki ve şirketin San Francisco'daki merkezini evsizler yurduna çevirmek gibi ileriye dönük fikirlerini paylaşmıştı. Başka bir paylaşımında ise çok takipçili hesapların nadiren tweet attıklarına gönderme yaparak Twitter'ın ölüyor olabileceğine dikkat çekmişti.

Şu anda toplam serveti 260 milyar dolar olan Musk'ın piyasa değeri 37 milyar dolar olan Twitter'ı satın almakta zorlanmayacağı düşünülüyor. Ünlü milyarder Twitter yönetim kuruluna yazdığı bir mektupta şirketin mevcut haliyle ne yükselebileceği ne de sosyal bir sorumluluk olan ifade özgürlüğüne hizmet edebileceğini savunarak firmanın özel bir şirket olarak yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yaptı. .

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