DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Piyasalarda toparlanma ve kur hareketleri
İstanbul ve 3 ilde okullar 1 gün tatil!
İran müzakerelerin ilk gününde yaptırımların kalkmasını istedi
Gıda Komitesi’nden süt ve hububat kararı
Şoförlüğü bırakıp kurye oluyorlar
G7 ülkeleri sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı 'acil eylem' çağrısı
Twitter'ın yöneticisi Jack Dorsey istifa etti
'Talabani ailesi, KYB eş başkanı Cengi'ye ait 20 ton altına el koydu'
İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici Kovid-19 aşısı sunulacak
Hangi rahatsızlığa hangi besin iyi geliyor?
Vitaminlerin yan etkilerini biliyor musunuz?
'Savaşı sona erdirecek her çabayı memnuniyetle karşılıyoruz'
Rusya’dan ABD’ye misilleme tehdidi
Doğal nemlendirici krem nasıl hazırlanır?
İkinci elde 'yükselen kur' refleksi

TIMETURK / DÜNYA / Twitter'ın yöneticisi Jack Dorsey istifa etti

Twitter'ın yöneticisi Jack Dorsey istifa etti

Sosyal medya platformu Twitter'ın Üst Yöneticisi Dorsey, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Dorsey'in yerine şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Agrawal atandı.

1 Saat Önce
2021-11-29 20:55:09
Twitter'ın yöneticisi Jack Dorsey istifa etti

Sosyal medya platformu Twitter'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden ayrılmaya karar verdiğini belirterek, istifa ettiğini açıkladı.

Dorsey, ayrılık kararına ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, "Bir şirketin, kurucusunun etkisinden veya yönlendirmesinden bağımsız olarak kendi başına ayakta durabilmesinin kritik olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun, oybirliğiyle şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal'ı, Üst Yönetici ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atadığı kaydedildi. Dorsey'in, 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi dolana kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak kalacağı belirtilen açıklamada, Bret Taylor'ın ise yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği aktarıldı.

Açıklamada, Agrawal'ın 10 yıldan fazla süredir Twitter'da çalıştığı ve 2017'den bu yana Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yaptığı ifade edildi. Jack Dorsey'in, Twitter'dan ayrılma kararının ardından, şirketin New York Borsası'ndaki hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş