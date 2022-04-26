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Twitter’ın kurucusu Dorsey’den ''Elon Musk'' açıklaması

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alırken, Twitter'ın kurucu ortaklarından Jack Dorsey de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2022-04-26 08:28:52
Twitter’ın kurucusu Dorsey’den ''Elon Musk'' açıklaması

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter'ın haftalardır devam eden satış sürecinde somut bir adım atıldı ve SpaceX ile Tesla'nın CEO'su Elon Musk şirketi yaklaşık 44 milyar dolara satın aldı.

Twitter'ın kurucu ortağı olan ve 2013'te şirketi halka arz eden Jack Dorsey de Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında bir açıklama yaptı. Twitter'ın önce yaklaşık yüzde 9'luk hissesini satın alan ve daha sonra şirketin tamamını satın almak için girişimlerde bulunan Musk'ın teklifleri Twitter tarafından geçen haftalarda geri çevrilirken, 44 milyar dolarlık anlaşma ile ilgili olarak Dorsey çok net konuştu.

Dorsey, “Platform için en güvendiğim çözüm bu oldu. Wall Street, Twitter'ın sahibiydi ve bir şahsın bunu satın alması doğru bir ilk adım oldu” dedi. Twitter'da yüzde 2.36'lık hissesi bulunan Dorsey, “Bir şirket olarak Twitter her zaman benim öncelikli sorunum ve en büyük pişmanlığımdı. Bu sorunu çözmek için Elon, güvendiğim tek çözüm” dedi.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Dorsey, “Twitter'ın kamu sohbetini sağlamaya devam edecek olmasından dolayı çok mutluyum. Hem dünyada hem de yıldızlarda!” ifadesini kullandı. .

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