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TIMETURK / DÜNYA / Twitter’ın eski hissedarlarından Elon Musk'a dava

Twitter’ın eski hissedarlarından Elon Musk'a dava

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk, bu alımı duyurmayı geciktirdiği gerekçesiyle eski hissedarlar tarafından dava edildi.

2 Saat Önce
2022-04-13 13:43:23
Twitter’ın eski hissedarlarından Elon Musk'a dava

Manhattan federal mahkemesine sunulan toplu davada hissedarlar, Tesla CEO'su Elon Musk'ı, 24 Mart tarihine kadar Twitter'a yatırım yaptığını açıklamayarak federal yasaları ihlal etmekle suçladı.

Twitter hisseleri, Musk'ın hisse alımını açıklamasının ardından 4 Nisan'da yüzde 27 artarak 39.31 dolardan 49.97 dolara yükselmişti.

Marc Rasella öncülüğündeki eski hissedarlar, gecikmeli açıklamanın, Musk'ın daha fazla Twitter hissesini daha düşük fiyatlarla satın almasına izin verirken, kendilerini "yapay olarak sönük" fiyatlarla satmaya yönlendirdiğini söyledi.

Musk'ın avukatı ise henüz açıklamada bulunmadı.

ABD menkul kıymetler yasası, yatırımcıların, bir şirketin yüzde 5'ini satın alması halinde 10 gün içinde açıklama yapmasını şart koşuyor. .

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