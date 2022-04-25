Twitter, Hollandalı ırkçı liderin hesabını askıya aldı

Twitter, İslam’a ve Hz. Muhammed’e yönelik sözleri nedeniyle Hollandalı aşırı sağcı muhalefet lideri Geert Wilders'ın hesabını askıya alındı.

Twitter yönetimi, bazı mesajları silmesi durumunda Geert Wilders'ın hesabının açılacağını ifade ederken aşırı sağcı lider, kuralları ihlal etmediğinin altını çizdi.

Twitter'ın son kararında, Geert Wilders'ın kendisine gelen ölüm tehditleri ile ilgili olarak Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e yaptığı çağrıyı içeren mesajının etkili olduğu ifade edildi.

PVV Partisi lideri NOS'a yaptığı açıklamada, Twitter'ın kendisine, "nefret söylemi ile ilgili kuralları çiğnediği için" hesabının askıya alındığını bildirdiğini duyurdu.

Geert Wilders, sosyal medya aracılığıyla Pakistan vatandaşlarından gelen ölüm tehditleri üzerine, Twitter hesabından bu ülkenin Başbakanı Şehbaz Şerif'e yönelik bir mesaj paylaşmıştı.



Siyasetçi Geert Wilders'ın Twitter hesabının askıya alınmasına neden olan mesaj şu şekilde:

"Başbakan Shehbaz'ı inciten şey, İslam denen hoşgörüsüz ideolojinin şiddeti, sahte peygamber Muhammed'den ilham alan Pakistanlıların fetvaları ve ölüm tehditleri. Biz her zaman Müslümanlığa karşı özgürlüğü seçiyoruz ve asla kazanamayacaksınız."

Twitter'ın aldığı kararı eleştiren Geert Wilders "Kafama bıçak saplanan tehdit resimlerine izin verilirken benim sözlerime izin verilmemesi daha da tuhaf" diye tepki gösterdi.

Twitter yetkilileri, Geert Wilders'in nefret içerikli mesajını kaldırması durumunda 12 saat içinde hesabının açılacağını açıkladı.

Hollandalı siyasetçinin Twitter'da 1 milyona yakın takipçisi olduğu biliniyor. .