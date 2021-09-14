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TIMETURK / DÜNYA / Twitter, Facebook ve Telegram'a 4 milyon lira para cezası

Twitter, Facebook ve Telegram'a 4 milyon lira para cezası

Rusya'da yerel mahkeme, sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Telegram'a idari ihlal sebebiyle 35 milyon ruble (4 milyon TL) para cezası kesti.

51 Dakika Önce
2021-09-14 21:24:16
Twitter, Facebook ve Telegram'a 4 milyon lira para cezası

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter, Facebook ve Telegram aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Ülkede yasaklanan bazı içeriklere söz konusu internet ağları üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle mevzuata uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, şirketlere toplam 35 milyon ruble para cezası verdi.

Cezanın 21 milyon rublesi ( 2 milyon 432 bin TL) Facebook'a ve 5 milyon rublesi (579 bin TL) ise Twitter'a kesildi.

Mahkeme, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın da 9 milyon ruble (1 milyon 44 bin 43 TL) para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Böylelikle daha önce de benzer cezalar alan şirketlerden Twitter'a Rusya'da verilen ceza miktarı 45 milyon rubleye, Telegram'a 35 milyon rubleye, Facebook'a ise 80 milyon rubleye ulaştı.

Kaynak: euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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