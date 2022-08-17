Twitter’da Suudi muhalifleri takip ettiği için 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Britanya’da doktora yapan Salma al-Shehab, Twitter'da muhalifleri takip edip paylaştığı için Suudi Arabistan'da tutuklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 34 yaşındaki iki çocuk annesi Salma al Shehab, ilk olarak 2020 yılında tatil için Suudi Arabistan'a gelmişti. Suudi Arabistan'da yetkililer tarafından sorguya çağrılan kadın, tutuklandı ve daha sonra tweetleri nedeniyle yargılanmaya başladı.

Al-Shehab'a ilk olarak ‘toplumsal huzursuzluğa neden olan ve sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştıran' bir internet sitesi kullandığı için üç yıl hapis cezası verildi.

Al-Shehab'ın itirazı üzerine temyiz mahkemesi, başka suçların da incelenmesi talebini gerçekleştirerek kadına 34 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme belgelerinde, Shehab'ın toplumsal huzursuzluk ve istikrarsızlık amaçlayanların Twitter hesaplarını takip ederek ve tweetlerini retweet ederek yardım ettiği belirtildi.

Al Shehab'ın sosyal medya hesapları incelendiğinde öne çıkan bir muhalif isim olmadığı görülüyor. Instagram'da 159 takipçisi olan Shehab'ın kendini “Diş sağlığı uzmanı, tıbbi eğitimci, Leeds Üniversitesi'de doktora öğrencisi, Princes Nourah bint Abdulrahman Üniversitesi'nde eğitmen, eş ve oğullarının annesi” olarak tanımladığı görülüyor. Shehab, 2 bin 597 takipçisi olan Twitter hesabında ise zaman zaman sürgünde yaşayan Suudi muhaliflerin paylaşımlarını retweet ediyor.

Kaynak: T24