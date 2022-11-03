Twitter’da Elon Musk fırtınası! Çalışanlarının yarısı işten çıkarılacak
ABD merkezli Bloomberg, Elon Musk'ın Twitter’da çalışan 3700 kişiyi işten çıkaracağını iddia etti.
2022-11-03 09:09:06
Twitter'ın yeni sahini Elon Musk'ın işten çıkarılacak personele Cuma günü bilgi verileceği belirtildi. Bloomberg ayrıca Elon Musk'ın “uzaktan çalışma” politikasına son vereceğini iddia etti.
Söz konusu işten çıkarma iddialarıyla ilgili Reuters'ın yorum talebine Twitter'dan yanıt verilmedi.
Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemleri geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı.
Devir işlemlerinin tamamlandığı yönündeki haberlerden önce ise Musk'ın şirketin borçlarını ödemek için çalışanların yüzde 75'ini işten çıkaracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. .
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