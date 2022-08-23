Twitter bazı Sırp siyasetçilerin hesabını askıya aldı

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, Twitter'ın, Sırbistan'a ait 7 büyükelçilik ile bir konsolosluk hesabını askıya aldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, Twitter'da, Sırbistan'ın Ermenistan, Gana, İran, Endonezya, Kuveyt, Nijerya ve Zimbabve Büyükelçiliklerine ait hesaplar ile Chicago Konsolosluğu hesabı 18 Ağustos'ta askıya alındı.

Söz konusu işlemin herhangi bir izahat ya da sosyal medya kural ihlali bildirilmeden gerçekleştirildiği duyuruldu.

Belgrad, ifade özgürlüğü vurgusu yaparak Twitter'dan bu hesapların engellenmemesi talebinde bulundu.

12 hesap askıya alındı

Öte yandan Sırbistan medyasından SerbiaPostsen'de geçen bir habere göre Twitter, cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) 12 üyesinin hesaplarını askıya aldı.

Meclis çalışmalarını izleyen sivil toplum kuruluşu CRTA'ya dayandırılan haberde, hesapları askıya alınan isimler Nevena Đurić, Sandra Božić, Milica Nikolić, Jelena Obradović, Aleksandar Marković, Krsto Janjušević, Dušan Radojević, Jelena Žarić Kovačević, Aleksandra Tomić, Staša Stojanović, Zoran Tomić ve Andrijane Vasić olarak belirtildi.

Haberde ayrıca SNS'nin bazı üst düzey üyelerinin ve aralarında Belgrad'daki şehir yöneticisi Miroslav Čučković ve yerel medyanın SNS'nin İnternet ekibine liderlik ettiği belirtilen Slaviša Mićanović'in de isimleri geçiyor.

Kaynak: RT, TRTHaber, SerbiaPostsen .