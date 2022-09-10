DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,2398 ₺

EURO

18,3252 ₺

ALTIN

1.007,11 ₺

BİST

3.521,38 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Twitter'a yıllardır beklenen özellik geliyor: Gönderi düzenleme

Twitter'a yıllardır beklenen özellik geliyor: Gönderi düzenleme

Sosyal medya ağı Twitter'a, yıllardır beklenen özellik geliyor. Twitter’da artık tweet düzenlemek mümkün olacak.

2 Saat Önce
2022-09-10 10:07:59
Twitter'a yıllardır beklenen özellik geliyor: Gönderi düzenleme

Twitter, tweet düzenleme özelliğini kullanıcılarına sunmak için geri sayımı başlatmış durumda.

Medya Radar'ın haberine göre Twitter, tweet düzenleme özelliği için şirket içinde testlere başladığını bir süre önce duyurmuştu. İlk olarak Twitter Blue kullanıcılarıyla buluşacak bu özellikle ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

Twitter, yeni özelliğini ise birtakım kısıtlamalar dahilinde kullanıcılara sunacak. Twitter'ın tweet düzenleme işlevinin ise gönderi paylaşıldıktan sonraki 30 dakika içinde değişiklik yapmaya müsaade edecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş