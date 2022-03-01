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TIMETURK / DÜNYA / Tuzaktı, düştü!

Tuzaktı, düştü!

Ukrayna'ya saldırı emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı tarafından tuzağa düşürüldüğünü belirten Haşmet Babaoğlu, son duruma ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulundu

3 Saat Önce
2022-03-01 10:07:11
Tuzaktı, düştü!

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu'nun Putin'in aldığı kararın etkilerine ilişkin yorumu şöyle:

Putin, küreselcilerin 2018'den beri ellerini ovuşturarak beklediği çıkışı yaptı...

Tuzaktı. Düştü, düşürüldü... Ukrayna'nın tamamını yutsa, ne fark eder artık!

Şimdi dünyayı saracak her türden kıtlık ve yokluk da ona fatura edilecek. Gates'in "bir sonraki" dediği pandeminin virüsü de Rusya'dan etrafa dağılırsa, yani iddia bu yönde olursa, şaşar mısınız?

1914 Almanya'sı da böyle bir kibirle harekete geçmişti. Savaş yoluyla ulusal birliğini sağlamlaştırdığını ve Avrupa'nın eski sömürgeci devletlerine karşı yeni bir egemenlik coğrafyası oluşturacağını sanıyordu.

"Asıl savaş cephelerde yaşanmıyor"

Tuzağa düştüklerini anladıklarında savaş çoktan bitmiş, yenilgileri tasdik edilmişti. 2019'da Versay Antlaşması'nda öyle ağır yaptırımlara uğradı ki Almanya, dizlerinin üzerine çökmek zorunda kaldı.

Şimdi dönüp baktığımızda daha iyi anlıyoruz... Asıl savaş cephelerde yaşanmıyor. Asıl savaş ekonomik yaptırımlar, ambargolar, sosyal ve siyasi cezalarla gerçekleşiyor.

Ama ne oldu? Birinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'yı ağır yaptırımlarla cezalandıranlar, Hitler'e kapı açtıklarını fark ettiklerinde artık çok geçti... Hitler'i besleyen ABD sermayesini fark edip etmediklerine gelince...

"Anglosaksonlar herkesi aldatıyor"

Orası hâlâ tarihin karanlık sayfası... Batı, düşman bellediği bir devlete karşı birlik olma konusunda iyidir. Fakat sonrasına dair hesaplarda hep yanılır. Şimdi benzer süreci Rusya üzerinden yaşayıp göreceğiz.

Acıyı yalnızca Ruslara çektireceğiz mesajı veren Anglosaksonlar herkesi aldatıyorlar. En başta da Avrupa devletlerini aldatıyorlar. Yok, öyle bir şey! Yok, artık öyle bir dünya.

Sabah .

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