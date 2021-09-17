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Türkmenler Tuzhurmatu'da Peşmerge istemiyor

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki Türkmenler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bünyesindeki Peşmerge güçlerinin ilçeye dönmesine karşı olduklarını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-09-17 20:29:24
Türkmenler Tuzhurmatu'da Peşmerge istemiyor

Irak Türkmen Cephesi Salahaddin İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin kırsalında terör örgütü DEAŞ saldırılarının artması üzerine IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin Tuzhurmatu ilçesine geri getirilmesi yönünde iddialar olduğu belirtildi.

Vilayet geneli ve özelikle Tuzhurmatu'da 2017'den beri güvenliğin Irak federal güçlerince çok iyi şekilde sağlandığına işaret edilen açıklamada, Peşmerge'nin yeniden ilçeye getirilmesinin Irak Anayasası'na aykırı olduğu ifade edildi.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim 2017'de Peşmerge güçlerinin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük ve Salahaddin'de kontrolü sağlamıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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