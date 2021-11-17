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Türkmenistan'dan ''Türk Devletleri Teşkilatı'' açıklaması: Bizim için dönüm noktası!

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Türkmenistan'dan ''Türk Devletleri Teşkilatı'' açıklaması: Bizim için dönüm noktası!

Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Hacıyev, İstanbul'da düzenlenen son Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

2 Saat Önce
2021-11-17 08:13:43
Türkmenistan'dan ''Türk Devletleri Teşkilatı'' açıklaması: Bizim için dönüm noktası!

Hacıyev, ekonomi, ticaret, yatırım, ekoloji, bilim ve çeşitli alanlarda ortak çalışma konusunda geniş fırsatların bulunması dolayısıyla zirvenin Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleriyle etkileşimi bakımından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacıyev, başkent Aşkabat'ta düzenlendiği basın toplantısında,12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zirveye Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak katılmasının öneminin altını çizen Hacıyev, ekonomi, ticaret, yatırım, ekoloji, bilim ve çeşitli alanlarda ortak çalışma konusunda geniş fırsatların bulunması dolayısıyla zirvenin Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleriyle etkileşimi bakımından bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Hacıyev, önemli bir bölgesel yapılanma olarak Türk Devletleri Teşkilatının kültürel değerlerle dünya halklarını birleştirdiğine ve ülkeler arasındaki insani ilişkileri güçlendirdiğine işaret etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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