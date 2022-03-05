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Türkmenistan’da 8 çocuklu ailelere büyük ödül

TIMETURK / DÜNYA / Türkmenistan’da 8 çocuklu ailelere büyük ödül

Türkmenistan’da 8 çocuklu ailelere büyük ödül

Türkmenistan’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 ve üzeri çocuklu ailelere ev verileceği belirtildi.

2 Saat Önce
2022-03-05 14:35:01
Türkmenistan’da 8 çocuklu ailelere büyük ödül

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, ülkede Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri devam ediyor.

Haberde, etkinlikler çerçevesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un, çok çocuklu ailelere “anne sevgisi” unvanı verilmesi hakkındaki kararnameyi imzaladığı kaydedildi.

Haberde, Berdimuhamedov'un, yurt genelinde 8 ve üzeri çocuklu ailelere ev verilmesi ve bu etkinliklerin büyük kutlamalarla gerçekleştirilmesi talimatını verdiği ifade edildi. .

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