Türkmen Milletvekilinden PKK hakkında açıklama

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Musul Milletvekili Lilyen Muhammed, terör örgütü PKK'nın her iki komşu ülke Türkiye ile Irak'ın güvenliği ve istikrarını hedef aldığını belirtti.