Türklerin Almanya'ya giriş şartları değişti: Turkovac'a vize yok

Almanya, Türklere vize ve ülkeye giriş şartlarını yeniledi. Buna göre; Turkovac aşısı olanlar Almanya'ya alınmayacak, hiç aşı olmamış sayılacaklar. AB'nin tanıdığı aşıları yaptıranlar ülkeye girebilecek.

En çok Türk'ün bulunduğu Almanya, Türklere vize şartlarını güncelledi. 7 Ocak 2022 tarihli güncellemeye göre, "Almanya'da geçerli sayılan aşılardan yaptırmayanlar, hiç aşı olmayanlar; negatif testi olsa bile" ülkeye alınmayacak.

Tam aşılarını olmayıp da, Almanya'ya girmesinde zorunluluk bulunanlar (duruşma, mahkemede şahitlik gibi) ancak bunu kanıtlarlarsa, karantina şartıyla girebilecek.

Aşılarını yaptırmamış olanlar, vize başvurusunda bulunabilecek ancak vizesi olsa bile Moderna, BioNTech, AstraZeneca ya da Johnson&Johnson aşısı olmamışsa Almanya'ya alınmayacak.

İKİ DOZ TURKOVAC YETMİYOR

Açıklamada bu, "Zorunlu seyahat nedeni yoksa da aşı olmamış kişiler başvurabilir. Ancak ülkeye girişe, tüm dozlar tamamlanınca izin verilecek" diye özetlendi.

Türk aşısı Turkovac da, Çin aşısı ve Rus aşısı gibi Almanya'da tanınmıyor.

Turkovac yaptıranlar, iki dozunu bu aşıdan tamamlasa bile Almanya'ya alınmayacak.

Türkiye'den seyahat kısıtlamaları sürdüğü için, corona virüsü kurallarına hep uyulması da talep edilirken, aşılarla ilgili Robert Koch Enstitüsü'nün sitesine bakılması önerildi.

Bu sitede, AB'nin tanıdığı dört aşı dışında aşı bulunmuyor.

Öte yandan Alman ARD televizyonu, Türk aşısı Turkovac'ın henüz bütün test sonuçlarının açıklanmadığını ve şüpheyle yaklaşımlar olduğunu duyurdu.

Kaynak: Sondakika.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.