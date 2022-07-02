Türkiye'ye söz vermişlerdi! Finlandiya'dan kızdıracak açıklama

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin talepleri ('suçluların / teröristlerin' iadesi) konusunda yaptığı açıklamada, 'Muhtıra metninde yer alanların dışında başka hiçbir konuda anlaşma yok' dedi.

Dışişleri Bakanı'na göre, "Finlandiya kimseyi ölüm cezasına ya da işkence görmeye" gönderme niyetinde değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini, bu ülkeler "mutabık kalınan sözleri" yerine getirmedikçe onaylamayacağını söylemişti.

Erdoğan, "Bu ülkelerin bilhassa terörle mücadele alanında meşru taleplerimize yönelik bağlayıcı taahhütlerde bulunmaları, somut ve net adımlar atmaları gerektiğini kendilerine ifade ettik." demişti.

Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için terörle mücadele kanunlarında değişiklik yapması gerektiğini de belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Yle'ye verdiği mülakatta, terörle mücadele yasasında herhangi bir değişiklik üzerinde anlaşmaya varılmadığını ve üçlü muhtıranın da herhangi bir değişiklik içermediğini söyledi.

"Üzerinde anlaşmaya varılan her şey kağıda döküldü." diyen Bakan Haavisto, "Farklı görüşler dile getirilebilir, ancak muhtıra metninde yer alanlardan başka hiçbir şey üzerinde anlaşma olmadı." şeklinde konuştu.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtırada 'iadenin kolaylaştırılması' yer alsa da bunun ancak Avrupa suçluların iadesi anlaşmalarına uygun olarak gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Türkiye, belgenin imzalanmasından kısa süre sonra Finlandiya ve İsveç'ten 'şüpheli teröristleri' iade etmelerini istedi.

Ankara, Finlandiya'dan 12 kişinin iadesini talep ediyor

Türkiye son beş yılda Finlandiya'dan 12 kişinin iadesini istemişti.

Finlandiya'da Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunmuş herhangi bir kişi olup olmadığı sorusuna Haavisto, "Daha önceki (iade) talepleri de Finlandiya'da usulüne uygun olarak ele alınmış ve işleme konulmuştur. Bildiğim kadarıyla şu anda açık olan herhangi bir liste bulunmuyor." sözleriyle yanıt verdi.

Haavisto, Finlandiya vatandaşlarının hiçbir koşulda Türkiye'ye iade edilmeyeceğini ve zaten (iade) eşiğin de çok yüksek olduğunu dile getirdi.

Fin Dışişleri Bakanı Haavisto, "Sınır dışı söz konusu olduğunda, kişinin Finlandiya'da bir terör suçu işlemiş ya da işlemeye hazırlanmış olması gerekmektedir. Finlandiya'nın kendi taahhütlerine (insan haklarına saygı konusundaki bağlılık) göre kimseyi ölüm cezasına ya da işkenceye gönderemeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah yaptığı açıklamada, "Üyelik için başvuran ülkelerin şartlarımızı kabul etmeleri ve bunu yazılı taahhüde bağlamaları ilk adımdır ve son iki ülke üye olmamıştır, üyelik davetine tabi olmuştur. Bunlarınki bir üyelik davetidir. Şartları yerine getirirlerse biz de üzerimize düşen görevi yaparız. Şimdi bu taahhütlerin her birinin hayata geçirildiğini görme vaktidir. Şayet bu konuda bir oyalama veya riyakarlık emaresi görürsek, en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin." demişti. Kaynak: Euronews