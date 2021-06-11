Türkiye'ye silah ambargosu teklifleri reddedildi

Almanya’da muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti’nin Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması yönünde Federal Meclis’e sunduğu teklifler reddedildi.

Almanya'da muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti'nin insan hakları ihlalleri, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye politikası nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması teklifleri Federal Meclis'ten geçmedi.

Sol Parti'nin hazırladığı ve "Türkiye'ye silah yok" başlıklı teklif, koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oylarıyla reddedildi. Oylamada Yeşiller ve sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) milletvekilleri çekimser oy kullandı.

Yeşiller'in hazırladığı ve "Türkiye'ye denizaltı satışı izinlerini iptal edin" başlıklı diğer teklif de yine CDU/CSU, SPD ve FDP'nin oylarıyla reddildi. Yeşiller'in yanı sıra Sol Parti teklife kabul oyu verirken AfD milletvekilleri yine çekimser oy kullandı.

Alman Meclisi Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması teklifini bugün genel kurulda gündemine alıyor. Yeşiller, Türkiye'ye denizaltı satışının iptal edilmesini, Sol Parti ise silah ambargosu uygulanmasını talep ediyor.

Yeşiller ve Sol Parti, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yaşanan Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs gerilimlerini gerekçe göstererek Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararı alınması için meclise ayrı ayrı teklif sunmuştu.

Sol Parti: Bölgesel çatışmalarda kullanılıyor

Sol Parti'nin parlamentoya sunduğu teklifte ise, federal hükümetin onayladığı askeri ihracat izinleri sayesinde Alman şirketlerin Türkiye'ye 12 milyon 800 bin euro değerinde parça ve donanım sattığı ve bu sayede Türkiye'nin bir İHA donanması kurduğu belirtildi. 2009-2018 yılları arasında verilen 33 satış onayı ile yollanan malzemelerin askeri İHA donanımında kullanılan türden olduğu savunuldu. Sol Parti, teklifinde "Ankara'nın Türkiye'nin güneydoğusunda Kürtlere yönelik yürüttüğü savaşta, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ve Libya'da askeri İHA'lar kullandığını kaydedip aynı şekilde Dağlık Karabağ'da da Türk askeri İHA'ların görev aldığına dair raporlar bulunduğunu" kaydetti.

Ayrıca Türkiye'ye denizaltı ve malzemelerinin ihracatının da 2002 - Ekim 2020 arasında 128 milyon 800 bin euroya ulaştığı belirtildi. Böylece Almanya'nın hava ve karada kullanılabilen ve Libya'da ve Yunanistan ile Kıbrıs bağlantılı operasyonlarda kullanılması muhtemel teçhizat satışına onay verdiği ifade edildi. Hazırlanan teklifte bunun, Alman hükümetinin, "Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda kullanması muhtemel askeri ihracat malzemelerine onay verilmemektedir" açıklaması ile de çeliştiği belirtildi.

Yeşiller: Denizaltı satışı Avrupalı partnerlerimizin çıkarlarına zarar veriyor

Yeşiller partisinin hazırladığı teklif, Alman hükümetinin son dönemde Türkiye'ye sadece deniz kuvvetlerinin kullandığı malzeme satışı yapıldığına dair açıklaması nedeniyle bu alana odaklanıyor olas da temelde Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını hedefliyordu.

Yeşiller'in teklifinde de ambargo talebine, Sol Parti'nin önergesinde olduğu gibi son dönemde yaşanan Türkiye'deki ve Türkiye bağlantılı gelişmeler gerekçe gösteriliyordu. Teklifi hazırlayan Yeşiller milletekili Katja Keul, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada teklife gerekçe olarak "insan hakları ihlalleri", "Türkiye'nin dış politikada uluslararası hukuku defalarca ihlal etmesi, örneğin Suriye'nin kuzeyine girmesi veya Libya'da savaşa müdahil olması", "Avrupa Birliği üyesi Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik Doğu Akdeniz'deki tehditler" başlıklarını saymıştı. Keul "Savaş gemisi ve denizaltı satışı hem bizim güvenliğimize hem de AB'li partnerlerimizin çıkarlarına zarar veriyor ve güvenlik politikası açısından bakıldığından da böyle bir tehlikenin sorumluluğu üstlenilemez" diye konuşmuştu.

Kaynak: DW Türkçe

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