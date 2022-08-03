Türkiye’ye karşı en kapsamlı silahlanma! Şimdi de o silahları istediler

Türkiye’ye karşı gerilimi tırmandıran Yunanistan, şimdi de ABD’den saldırı helikopterleri talebinde bulundu. ABD’den 10 Apache, 10 Chinook, 20 Blackhawk talep eden Miçotakis hükümeti geçtiğimiz hafta ABD’den de 90 zırhlı araç hibe almıştı.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Türkiye'ye karşı her geçen gün krizi tırmandıran Yunanistan, ABD'den silah talep etmeye devam ediyor. Yunanistan'da KiryakosMiçotakis hükümeti şimdi de ABD'den saldırı helikopterleri talebinde bulundu.

10 Apache, 10 Chinook, 20 Blackhawk

Yunan basınında yer alan haberlere göre; Yunanistan Savunma Ekipmanları ve Yatırımları Genel Müdürlüğü; 10 adet AH-64E Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet CH-47F Chinook tipi ağır nakliye helikopteri ve 20 adet UH-60 Blackhawktipi personel taşıyıcı savaş helikopteri kapsayan dilekçeyi ABD'de yetkili mercilere gönderdi.

Geçen hafta 90 zırhlı araç hibe etmişti

ABD, geçtiğimiz hafta da Selanik'e bir gemi silah sevkiyatı daha yapmıştı.ABD'nin Atina Büyükelçiliği, Twitter hesabından gönderilen zırhlı araçların fotoğrafını yayınlayıp "90 adet daha M1117'nin Selanik'te olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonuna kadar Washington 1200 zırhlı araç sevk etmeyi planlıyor, hepsi ücretsiz. ABD ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliği her zamankinden daha güçlü" mesajını paylaştı.

Tehdit gibi tatbikat

Öte yandan Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve BAE gibi ülkelerle iş birliğine giden Yunanistan denizlerde de gerilimi artırmaya devam ediyor.

Yunanistan, şimdi de Akdeniz'de Mısır ile ortak deniz tatbikatı yapıyor. Mısır Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Silahlı kuvvetlerin diğer ordularla eğitim seviyesini ve uzmanlık alışverişini teşvik etme planı çerçevesinde, iki ülke kuvvetleri kuzey filo bölgesinde (Mısır'ın) deniz eğitimi gerçekleştirdi” denildi. Tatbikata Mısır'ın "el-Moaz" korvetinin ve Yunanistan'ın "HS Ikaria" çıkarma gemisinin katıldığı belirtilen açıklamada, eğitimin iki donanmanın deneyim alışverişinde bulunmasına ve ortak çıkarlar elde etmek için birbirlerinin yeteneklerinden öğrenmelerine olanak sağladığı ve bölgede deniz güvenliği ve istikrarının korunduğu belirtildi. İHA'nın haberine göre; tatbikatın, denizdeki hayati bir hedefin potansiyel tehditlere karşı korunması ve deniz mayınlarının imhası da dahil olmak üzere çeşitli eğitim programlarını kapsadığı ifade edildi.