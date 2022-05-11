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TIMETURK / DÜNYA / Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeni gelişme

Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeni gelişme

ABD yönetiminin, Türkiye'ye F-16 parçaları ile bu uçaklarda kullanılacak bazı füze ve radar sistemlerinin satışı konusunda Kongreye ön bilgilendirme yaptığı bildirildi.

6 Saat Önce
2022-05-11 19:34:33
Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeni gelişme

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna savaşında oynadığı rolün ardından Biden yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışının da önünü açabilecek yeni silah satışları konusunda çalışmalarını artırdı.

Buna göre Biden yönetimi, Senato ve Temsilciler Meclisi liderlerine geçen ay gönderdiği gayrı resmi bildirimde, Türkiye'ye bazı F-16 parçaları ile bu uçaklarda kullanılacak füze ve radar sistemleri satılması konusunda hazırladığı taslağı Kongreye gönderdi. Kongre liderlerinin bu satışa itiraz etmemeleri durumunda ilerleyen günlerde resmi satış bildiriminin Kongreye yapılması bekleniyor.

Yetkililer, Biden yönetiminin bu adımında Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere öncülük etmesi ve Ukrayna ordusuna SİHA desteği vermesinin etkili olduğuna dikkati çekti.

Silah satışının onaylanması F-16 satışlarının önünü açabilir

Ayrıca yetkililere göre bu silah satışının Kongrede kabul görmesi, Türkiye'ye 40 adet F-16 satışına ilişkin kamuoyunun gündeminde olan diğer bir silah satışının da Kongrede önünü açabileceğine dikkati çekti.

Söz konusu pakette AIM-9 Sidewinder ve AIM-120 Amraam füzelerinin yanı sıra radar ve diğer gelişmiş ekipmanların bulunduğuna dikkat çeken bir yetkili, paketin 400 milyon dolar değerinde olduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Wall Street Journal'a yapılan açıklamada ise teklif resmiyet kazanıncaya kadar bu konuda bir yorum yapamayacakları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Kongreye mart ayında gönderdiği mektupta, "Türkiye'ye F-16 satılmasının ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olduğu" değerlendirmesi yapılmıştı. AA .

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