Türkiye'ye 3'üncü Rus göçü: Ruslar, Antalya'ya akın ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden ülkeden ayrılma planı yapan Rusların ilk tercihlerinden biri Türkiye. Turizm haberleri portalı TourDom.ru, Türkiye'den konut almak isteyen Rusya vatandaşlarının sayısında olağanüstü bir artış gözlendiğini yazdı.

TourDom.ru'nun Haberine göre, şu anda Antalya'daki iki ve üç odalı apart otellerin tamamı Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelenlerle dolu. Portal bu kişilerin şehre yerleşmek için konut arayışında olduğuna dikkat çekiyor.

Haberde Sahibinden.com portalına verilen kiralık ve satılık ev ilanlarının yoğun talep nedeniyle süratle eridiği de belirtildi.

Portalın bilgi aldığı bir taşımacılık şirketi de havaalanından her gün 15-20 transfer gerçekleştirdiklerini ve yoğunluğa yetişemediklerini aktarıyor.

Haberde Türkiye'nin yabancılara verdiği ikamet süresinin kısaldığı bilgisi de yer aldı. Buna göre, benzer durumdaki Rusya vatandaşları önceden 1 yıllık ikamet alabilirken, şimdi bu süre 3 veya 4 ay ile sınırlandırılmış durumda.

Sosyal medyada, "Ekim Devrimi" sonrası ilk, SSCB'nin dağılması sonrası ikinci "Türkiye göçü" yaşandığı, bu kez üçüncüsüne tanıklık edildiği yorumları dikkati çekiyor.

Kaynak: turkrus.com