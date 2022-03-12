DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yunan basını: Bayraktar TB2 Ukrayna’da iyi iş çıkardı
ABD, Avrupa'ya asker konuşlandırıyor
İngiltere'den kripto paraya darbe
Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi
İstanbul'da bugün İETT otobüsler çalışıyor mu? 12 Mart-13 Mart İstanbul'da otobüs minibüs var mı? Bu akşam otobüs ve minibüs var mı?
Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak
Moody's'den ''tedarik zinciri'' uyarısı!
Zelenskiy ile Akşener arasındaki fark
İstanbul'da motosiklet (motokurye) yasağı ne zaman bitecek? Moto kurye yasağı bitti mi? 12, 13, 14 Mart motosiklet kullanmak yasak mı?
Karamollaoğlu: Eşel mobil sistemi derhal geri gelmeli
İstanbul'da moto kurye yasağı devam ediyor mu? Motosiklet ile trafiğe çıkmak yasak mı? 12 Mart-13 Mart
Zelenskiy uyardı: Ruslar yeniden toplandı!
İmamoğlu uyardı: Güneş kimseyi aldatmasın, bugün en yoğun kar yağışını yaşayacağız
İstanbul'da özel araç yasağı var mı? 12 Mart Cumartesi İstanbul'da hususi arabayla trafiğe çıkmak yasak mı serbest mi?
THY, bugün de 407 seferini iptal etti

TIMETURK / DÜNYA / Türkiye'ye 3'üncü Rus göçü: Ruslar, Antalya'ya akın ediyor

Türkiye'ye 3'üncü Rus göçü: Ruslar, Antalya'ya akın ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden ülkeden ayrılma planı yapan Rusların ilk tercihlerinden biri Türkiye. Turizm haberleri portalı TourDom.ru, Türkiye'den konut almak isteyen Rusya vatandaşlarının sayısında olağanüstü bir artış gözlendiğini yazdı.

2 Saat Önce
2022-03-12 09:30:08
Türkiye'ye 3'üncü Rus göçü: Ruslar, Antalya'ya akın ediyor
TourDom.ru'nun Haberine göre, şu anda Antalya'daki iki ve üç odalı apart otellerin tamamı Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelenlerle dolu. Portal bu kişilerin şehre yerleşmek için konut arayışında olduğuna dikkat çekiyor.
Haberde Sahibinden.com portalına verilen kiralık ve satılık ev ilanlarının yoğun talep nedeniyle süratle eridiği de belirtildi.
Portalın bilgi aldığı bir taşımacılık şirketi de havaalanından her gün 15-20 transfer gerçekleştirdiklerini ve yoğunluğa yetişemediklerini aktarıyor.
Haberde Türkiye'nin yabancılara verdiği ikamet süresinin kısaldığı bilgisi de yer aldı. Buna göre, benzer durumdaki Rusya vatandaşları önceden 1 yıllık ikamet alabilirken, şimdi bu süre 3 veya 4 ay ile sınırlandırılmış durumda.
Sosyal medyada, "Ekim Devrimi" sonrası ilk, SSCB'nin dağılması sonrası ikinci "Türkiye göçü" yaşandığı, bu kez üçüncüsüne tanıklık edildiği yorumları dikkati çekiyor.
Kaynak: turkrus.com
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş