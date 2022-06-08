Türkiye-Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun huzurunda 3 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Buna göre, "Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına Bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur Arasındaki Mutabakat Zaptı" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes tarafından imzalandı.

İki ülke arasındaki "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo tarafından imza altına alındı.

İki ülke Merkez Bankaları arasındaki "İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Değerli dostumun şahsında, Venezuela halkının 15 Temmuz'da milletimizle sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız." diye konuştu.

Venezuela'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hükümetlerine ilk destek veren ülkelerden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, kendilerinin de en zor ve sıkıntılı dönemlerinde Venezuela halkının yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Venezuela arasındaki dostluğun, gerçek anlamda bir 'kara gün' dostluğu olduğunu, böyle bir dostluğun tezahürü olduğunu tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Venezuela'nın maruz kaldığı çok yönlü kuşatmanın aşılmasında Maduro'nun güçlü ve cesur liderliğinin önemli payı bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Değerli dostum, tıpkı Simon Bolivar ve Hugo Chavez gibi ülkesinin bağımsızlık mücadelesine adını altın harflerle yazdırmıştır. Sayın Maduro'nun, Filistin meselesindeki duruşu da takdire şayandır. Bu vesileyle kendisini bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Birçok alanda geniş iş birliği potansiyeli bulunuyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, nisan ayında Karakas'ı ziyareti vesilesiyle Ortak İşbirliği Komisyonunun Üçüncü Toplantısı'nın icra edildiğini ve hemen ardından Maduro'nun bu ziyaretinin de iş birliğine büyük ivme kazandırdığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, ikili ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık. İş birliğimizi daha ileri taşıma irademizin karşılıklı olduğunu memnuniyetle müşahede ettik. Venezuela ile ülkemiz arasında ticaret, enerji, madencilik, müteahhitlik, sağlık, tarım ve turizm başta olmak üzere birçok alanda geniş iş birliği potansiyeli bulunuyor. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, yeni iş birliği imkanları ve karşılıklı yatırımlar için çeşitli fırsatlar barındırıyor. 2019 senesinde 150 milyon dolar düzeyinde olan ticaret hacmimizi 2020'de 2 kat, geçtiğimiz yıl ise neredeyse 3 kat artırarak, 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Mevcut rakamlar, bu sene 1 milyar dolara rahatlıkla ulaşabileceğimize işaret ediyor. Hedefimiz, inşallah bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları görüşmelerde bu çerçevede atılabilecek adımlar üzerinde durduklarına işaret ederek, "Bugün imzalanan mutabakat zabıtlarıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendirdik." dedi.

Eğitim ve kültürün iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli başlıkları arasında yer aldığını dile getiren Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfının, Karakas'taki üçüncü okulunun açılışının Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında gerçekleştirildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 76 Venezuelalı gence Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde ev sahipliği yaptık. Bu sayıyı inşallah önümüzdeki senelerde daha da artıracağız. Yakında Yunus Emre Enstitümüzün de Karakas'ta bir kültür merkezi açmasıyla bu alandaki faaliyetlerimiz yoğunlaşacaktır." dedi.

Venezuela ile kalkınma alanında iş birliğine de önem verdiklerini söyleyen Erdoğan, "TİKA bugüne kadar Venezuela'da eğitim, tarım, sağlık gibi alanlar başta olmak üzere 20'ye yakın proje gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde o da Karakas'ta Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte merkezini oluşturacaktır. Türk Hava Yolları, İstanbul-Karakas hattında haftada 7 sefer düzenleyerek aramızda adeta bir köprü vazifesi görmektedir." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası alanda birçok hususta benzer görüşlere sahibiz"

Maduro ile temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişi yapma imkanı bulduklarını dile getiren Erdoğan, "Uluslararası alanda birçok hususta benzer görüşlere sahibiz. Bu kapsamda Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanı ile bir kez daha paylaştım. Tek taraflı yaptırımlara yönelik ilkesel tutumumuzu özellikle vurguladım. Bu vesileyle Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayı içinde Venezuela'ya iadeiziyaret yapacaklarını belirterek, bakanların da muhataplarıyla irtibatlarını kurarak ilişkileri geliştireceklerini ifade etti. Maduro'ya teşekkürlerini ileten Erdoğan, ziyaretin hayırlara vesile olmasını diledi.

"Bunların kendi parlamentoları içerisinde bile teröristler var"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO üyelik başvurusunda bulunan ve Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyan İsveç ve Finlandiya liderlerinin sizinle bir görüşme talebi oldu mu? Henüz olmadıysa da olduğu takdirde sizin yanıtınız ne olur?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Aslında bu konuyla ilgili yanıtlarımı çok verdim. İsveç ve Finlandiya ile ilgili heyetler geldiler, buradaki bizim heyetlerle görüşmeler yaptılar. Arkadaşlar şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım, NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO, teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK, PYD/YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Hatta bunların kendi parlamentoları içerisinde bile teröristler var ve bu teröristler bunların parlamentoları içerisinde yer aldığı sürece ve caddelerinde Stockholm'ün sürekli bu terör örgütleri, terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece ve bunu da İsveç polisinin güvencesinde yaptıkları sürece, İsveç devlet televizyonunda teröristlerin liderlerinin özellikle söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara, 'Buyurun devam edin.' diyemeyiz. 'Buyurun NATO'ya girin diyemeyiz.' Aynı şey Finlandiya için de geçerli. Maalesef Finlandiya da şu anda bunun benzeri birçok yapılanmanın içerisindedir."

Türkiye'nin, Yunanistan ve Fransa'nın NATO üyeliği konusunda yaşadıklarını İsveç ve Finlandiya ile tekrar yaşamak istemediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yunanistan, NATO'dan çıktı, girişine bizden öncekiler yol verdi. NATO'ya tekrar girdi. Fransa tekrar girdi. Ne oldu? İşte şu anda 5+4, 9 Amerikan üssü nerede? Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap şu, 'Rusya'ya karşı.' Bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyar avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri, isimlerini vermeyeceğim, ciddi manada Yunanistan'a silah desteği, uçaklar, ve helikopterler veriyorlar. Aynı şekilde Amerika'nın bu noktada desteği var, bunları veriyor. Kime karşı? Geçenlerde benimle yaptığı çalışma yemeği görüşmesinde, 'Artık aramıza başkalarını sokmayalım, ikimiz bütün görüşmelerimizi yapalım, üçüncü ülkeler aramızda olmasın.' demesine rağmen görüşmemizden 2-3 hafta sonra Amerika'da gidip senatoda yaptığı açıklamalarla sanki biz bu görüşmeleri yapmamışız gibi orada maalesef Türkiye aleyhinde, Türkiye'nin menfaatleri aleyhinde konuşmalar yaptı. Ondan sonra geldi Davos'ta yine benzer şeyleri yaptı. Kusura bakmasınlar, biz şahsiyetli siyasetten yanayız, şahsiyet yoksunu siyasete Türkiye olarak evet demiyoruz." AA .