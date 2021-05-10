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Türkiye ve Macaristan birbirlerinin aşı sertifikasını tanıyacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin koronavirüs aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını belirtti.

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10.05.2021 17:46:57
Türkiye ve Macaristan birbirlerinin aşı sertifikasını tanıyacak

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek" ifadesini kullandı. Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.

Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi de konuyla ilgili Twitter'den bir paylaşım yaptı. Viktor Matis'in mesajı şöyle:

"Hafta sonu Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile hızlı anlaştık. Türkiye ve Macaristan aşı belgelerini yarından itibaren kabul ediyor. Dünyanın çoğuna hala kapalıyız, Türkiye için kapı açık. Vizenizle, İngilizce e-Nabız belgenizle Macaristan'a giderken PCR testi istenmiyor, karantina yok. Vize için e-Nabız belgenizle ve önceden de (Schengen kuralları gereğı) istenilen belgelerle başvurabilirsiniz. Ayrıca anlaşma nedeniyle Macar turistler de çok daha rahat gelebiliyor artık."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan