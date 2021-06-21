Ukrayna Devlet Uzay Ajansı Başkanı Taftay, 'Türkiye stratejik partnerlerimizden biri, komşuyuz ve pek çok ortak çıkarımız var. Savunma sektöründe ortak projelere başlanmıştı. Kesinlikle uzay alanında da pek çok ortak proje yapabiliriz, mesela yeryüzü gözetleme sistemlerinde' dedi.

Ukrayna Devlet Uzay Ajansı Başkanı Volodimir Taftay, Türkiye ile savunma sanayisinde olduğu gibi uzay alanında da pek çok ortak proje yürütebileceklerini belirtti.

Taftay, Ukrayna uzay programını ve uzay alanında Türkiye-Ukrayna iş birliği olanaklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Ukrayna Uzay Ajansı olarak birinci önceliklerinin, bu sene sonunda Space-X firmasıyla beraber Sich 2-1 uydusunu göndermek olduğunu dile getiren Taftay, ikinci önceliklerinin ise yeni uzay programlarını uygulamak olduğunu söyledi.

Taftay, Ukrayna'nın 5. Ulusal Uzay Programı'nın 2017'de sona erdiğini belirterek bu sene martta göreve geldikten sonra hazırladıkları yeni programın, onay aşamasında olduğunu kaydetti.

Yeni programın daha pratik ve sonuç odaklı olduğunu, uyduların yanı sıra yüzen bir uzay üssü projesinin de planın içinde yer aldığını anlatan Taftay, "Ukrayna'da uzay üssü inşası için uygun bir yer yok, bu nedenle yüzen bir üs inşa etmeyi planlıyoruz, tamamen Ukrayna yapımı olacak ve bu da bağımsız bir şekilde uzaya ulaşmamıza olanak sağlayacak." dedi.

Taftay, ülkedeki uzay sanayisinin yapısında reform yaptıklarına dikkati çekerek 2020'de yasayı değiştirdiklerini ve uzay alanındaki faaliyetleri özel şirketlere açtıklarını ifade etti.

"Ortak projeler yapabileceğimizden eminim"

Uzay alanında iş birliğine açık olduklarını vurgulayan Taftay, "Türkiye stratejik partnerlerimizden biri, komşuyuz ve pek çok ortak çıkarımız var. Kesinlikle uzay alanında pek çok ortak proje yapabiliriz, mesela yeryüzü gözetleme sistemlerinde, bildiğiniz gibi yeryüzü gözetleme uyduları hareket eden araçlar, mesela uydu Ukrayna'dan Türkiye'ye geçip, orada çalışabilir, teknik olarak bir uydu yapıp iki ülke sorunsuz kullanabilir. Bu gibi projelere açığız." ifadelerini kullandı.

Taftay, bu senenin ikinci yarısında Türk Uzay Ajansını ziyaret edip iş birliği olanaklarını konuşmak istediklerini belirterek "Projelerde iş birliğinin yalnız olmaktan daha iyi olduğuna inanıyorum, özellikle Türkiye gibi uzun soluklu bir partnerlerimizle. Savunma sektöründe ortak projelere başlanmıştı, ortak bir uzay projesi gerçekleştirmek için biz de uzay alanında üstümüze düşeni yapabiliriz. Türkiye gelişmiş bir sanayiye sahip. Ortak projeler yapabileceğimizden eminim." diye konuştu.

Türkiye ve Ukrayna ortak uzay roketi fırlatabilir

Volodimir Taftay, Türkiye'nin Ukrayna için öncelikli bir partner olduğunu belirterek iş birliğinin pekişmesiyle Ukrayna ve Türkiye ortak yapımı uzay roketi veya uydu gönderebileceğinin düşündüğünü aktardı.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı doğrultusunda uzaya Türk astronot gönderme projesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Taftay, "Uzaya astronot göndermek bir nevi test ve kendini kanıtlamadır çünkü astronot gönderebilmek için (uzay) sanayinin pek çok yeni prosedürü aşması gerekir. Türkiye'nin bu görevi sorunsuz gerçekleştireceğinden eminim. Ayrıca astronot göndermenin halk için duygusal bir yanı da var." değerlendirmelerinde bulundu.

Taftay, Ukrayna'nın tarihsel olarak fırlatma sistemleri ve roket alanında önemli tecrübesi olduğunu hatırlatarak uyduların yanı sıra bu alanlarda da iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.