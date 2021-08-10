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Türkiye, Senegal'e 12 ton tıbbi malzeme gönderecek

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye'nin Senegal'e 12 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulunacağını duyurdu.

6 Saat Önce
2021-08-10 23:52:07
Türkiye, Senegal'e 12 ton tıbbi malzeme gönderecek

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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki yangınlarla ilgili Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını mevkidaşına ilettiğini belirtti.

Sall, görüşmede, Erdoğan'ın Senegal'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini söylediğini de kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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