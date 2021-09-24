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TIMETURK / DÜNYA / Türkiye, Rusya'nın teorilerini yerle bir etti

Türkiye, Rusya'nın teorilerini yerle bir etti

Moskova Devlet Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IMR) Direktörü Nikolay Silaev,Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekle Ermenistan'ın mağlup olmasının Rusya'nın bölgedeki etkisini önemli ölçüde zayıflattığını söyledi.

2 Saat Önce
2021-09-24 14:14:49
Türkiye, Rusya'nın teorilerini yerle bir etti

Türkiye'nin kararlığı sayesinde Azerbaycan lehine şekillenen Karabağ savaşı 'Rusya'nın bilgisi olmadan Kafkasya'da tek bir silah bile ateşlenmez' teorisini başarısızlığa uğrattı.

Moskova Devlet Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IMR) Direktörü Nikolay Silaev, Dağlık Karabağ savaşının Rusya'nın prestijine zarar verdiğini ifade etti.

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'KARABAĞ ZAFERİ RUSYA
TEORİSİNİ BAŞARISIZLIĞA UĞRATTI'

Silaev, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekle Ermenistan'ın mağlup olmasının Rusya'nın bölgedeki etkisini önemli ölçüde zayıflattığını söyledi.

Türkiye'nin kararlığı bölgede güçlü bir statü kazanmasına yol açtığını belirten Silaev, "Kremlin'in bilgisi olmadan Kafkasya'da tek bir silah bile ateşlenmez teorisi Karabağ savaşıyla başarısız oldu" yorumunda bulundu.

Silaev, "Bu durum Kafkasya'da Rusya'nın prestijini ciddi şekilde etkiledi. Rusya, prestijini geri kazanmak için Karadeniz ve Hazar Denizi'nde geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenlemek zorunda kaldı" dedi.

Kaynak: star.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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