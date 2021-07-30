DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Galatasaray 9709, Fenerbahçe'den 19.070 fidan
ANALİZ: Suriye'de dikkat çeken Amerikan ve Rus hamleleri
Orman yangınları; AFAD il il açıkladı
Konya'da bir eve silahlı saldırı: 7 ölü
ABD'nin Afganistan'daki 'derin' adamı: Zalmay Halilzad
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor
Bakan Pakdemirli: THK'da siyasi hareket edenler var
Özel Harekat İran sınırında nöbette
BM’den Libya çağrısı ‘Derhal terk edin'
24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altında
Turizm geliri 3 milyar doları geçti
Fransa'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
Bugün kandil mi? 2022 Diyanet kandil takvimi
Tokyo'da bir dünya, iki de olimpiyat rekoru kırıldı
Borsa günü yükselişle tamamladı

TIMETURK / DÜNYA / 'Türkiye, Rusya için önemli bir ortak'

'Türkiye, Rusya için önemli bir ortak'

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'nin Rusya için önemli bir ortak olduğunu belirtti.

4 Saat Önce
2021-07-30 17:04:56
'Türkiye, Rusya için önemli bir ortak'

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Novak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da organize edilen Türkiye-Rusya İş Forumu'nda konuştu.

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerini değerlendiren Novak, ikili ilişkilerin "ortaklık" ve "dostluk" seviyesinde olduğunu vurguladı.

Aleksandr Novak, iki ülkenin birçok alanda ortak proje gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, enerji alanında TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projelerinin hayata geçirildiğini anımsattı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerinin geliştiğine dikkati çeken Novak, "Bu, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerinin gelişiminde en önemli alandır. Ticaret alanındaki iş birliğimiz ve yatırım projelerinin geliştirilmesi açısından, Türkiye, Rusya için önemli ortaktır. Türkiye, Rusya'nın en çok ticaret yaptığı 7 ülke arasında bulunuyor." dedi.

"TÜRK ŞİRKETLERİN RUS EKONOMİSİNE YATIRIM YAPMASINDAN YANAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi hedefini koyduklarını anımsatan Aleksandr Novak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bu rakamın gerilediğini söyledi.

Novak, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi, yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde idi. Bu yılın ilk yarısında ise bu rakam yaklaşık yüzde 40 arttı. Şimdi ekonomideki dinamikler iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin önemine işaret eden Novak, "Bu görüşmelere, görüş alış verişinde bulunmak ve yeni iş birliği alanlarının yönünü belirlemek için çok önemlidir." dedi.

Rusya'da 3 binden fazla Türk şirketinin çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini belirten Novak, bu şirketlerin Rus ekonomisine yatırım yapmasından yana olduklarını vurguladı.

Novak, bilişim, gemi ve havacılık sektörlerinde de iki ülkenin iş birliği için potansiyelin olduğunu belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş