Türkiye öncülük etmişti! Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan diğer ülkelere tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kiev'in bugün “Karadeniz Filosu gemilerine ve sivil gemilere karşı terör eylemi gerçekleştirdiği” belirtildi.

Açıklamada, “Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı.” ifadeleri kullanıldı.

BM VE AB'DEN AÇIKLAMA

Rusya'nın kararı sonrası Birleşmiş Milletler'den "Rus yetkililerle iletişim içindeyiz" açıklaması geldi.

Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada ise, "Tüm taraflar Karadeniz tahıl girişimini tehlikeye atacak herhangi bir tek taraflı eylemden uzak durmalı." denildi.

RUSYA KITLIK YARATMAK İSTİYOR

Rusya'nın kararına tepki gösteren Zelenski, "Rusya, Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'da yapay bir kıtlık yaratmaya çalışıyor. Rusya kasten açlığa yol açarken nasıl G20 üyesi olabilir? Bu saçmalık. Rusya G20'ye ait değil." ifadelerini kullandı.

23 TEMMUZ'DA ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

23 Temmuz'da Ukrayna tahılının limanlardan sevk edilmesi için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında anlaşma imzalanmıştı.