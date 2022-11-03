Türkiye'nin tahıl anlaşması tutumuna Kremlin'den yanıt!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin tahıl anlaşmasında yer almasının Rusya için mutabakatlarla ilgili bir güven faktörü olduğunu vurguladı.

Günlük basın toplantısında Peskov'a Kiev'in Minsk anlaşmalarındaki tutumu ortadayken Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmeyi neden kabul ettiği soruldu.

Kiev'in tahıl anlaşmasıyla ilgili garantiler sunması için Ankara tarafından yapılan çalışmanın yüksek takdiri hak ettiğini belirten Peskov, "Mevcut durumda garantiler Türk tarafına sunuldu, anlaşılır gerekçelerden dolayı doğrudan bize sunulamadı. Bu durumda Moskova ve Ankara, bu garantilerin verildiği taraflar oluyor. Anlaşmanın önemi vurgulanıyor ve elbette Ankara ve bizzat Türk askeri yetkililer, diplomatlar ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan tarafından yürütülen çalışma yüksek takdiri hak ediyor. Tabii ki şu da var, Türkiye'nin bu anlaşmada yer alması ana güven faktörü" yanıtını verdi.