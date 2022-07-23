Türkiye'nin olası Suriye operasyonuyla ilgili ABD'den yeni açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Türkiye'nin olası Suriye operasyonundan derin endişe duyduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, 'tahıl koridoru' anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin katkılarına övgüde bulundu ancak Ankara'nın olası Suriye operasyonuna karşı uyardı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Beyaz Saray Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'ya, Kiev'le Moskova arasında İstanbul'da imzalanan ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına imkan tanıyan anlaşmayı ivedilikle uygulaması çağrısında bulundu.

Kirby, "Dünyanın en savunmasız insanlarının yetersiz beslenmenin pençesine düşmesini önlemek için bugünkü anlaşmanın uygulanmasına hızla başlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın ne derecede uygulanacağının Rusya'ya bağlı olduğuna işaret eden ABD'li yetkili, "Bunun oyunun kurallarını değiştireceğini umuyor, ancak temkinli olmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan konuşmasında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki olası operasyonuna da değinen ve ABD'nin bu durumdan "derin endişe" duymaya devam ettiğini söyleyen Kirby, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Tahıl koridoru anlaşması) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Ancak Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde istikrarı bozabilecek, sivil nüfusu ve koalisyonun IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadeleyi tehlikeye atabilecek bir askeri operasyon tehdidinden de derin endişe duymaya devam ediyoruz"

Kirby, Biden yönetiminin bu konuyla ilgili endişelerini Türk yetkililerle paylaştığını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye olası askeri operasyonla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" demişti.

Erdoğan, Ankara'nın PKK'nın Suriye'deki kolu olarak gördüğü YPG'ye atıfla, "Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz" ifadesini kullanmıştı.