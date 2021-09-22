Türkiye’nin “Kumlu Kahve”si Çin’i karıştırdı

Çin medyasında yer alan bir manşet habere göre Türkiye’de kumda pişirilen kahveyi tadan Çinli gençler buna bağımlı hale geliyor ve bunu da “korkutucu” olarak değerlendiriyor.

Pekin Bülteni gazetesinde yer alan haber özetle şöyle:



“Bu günlerde, genç Çinliler Türkiye'yi düşündüklerinde, dondurma ve sıcak hava balonlarının yanı sıra pek çok kişinin aklına kumlu kahve geliyor.



TikTok, Xiaohongshu ve Bilibili gibi sosyal medya platformlarında egzotik halılar, duvar halıları, ince kumla doldurulmuş bakır sobalar ve küçük uzun saplı cezvelerle Türk kum kahvesi ile ilgili fotoğraf ve videolar sıkça görülüyor.



Son yıllarda, Türk kum kahvesi Çin'de giderek daha popüler hale geldi ve Guangzhou, Hangzhou ve Shenzhen dahil olmak üzere birçok şehirde demleme konusunda uzmanlaşmış mağazalar açıldı.



Hazır kahveden farklı olarak, sıcak kum yatağına yerleştirilmiş küçük cezveleri içeren demleme işlemi dikkat çekti. Birçok genç, ekipmanı satın almaya ve süreci evde denemeye başladı, böylece iş dünyasındakiler için satışları artırdı.



Son 18. Çin-ASEAN Fuarı'nda Yemen'den bir katılımcı olan Osan, ocakta Türk kum kahvesinin nasıl yapıldığını göstererek ziyaretçilerde heyecan yarattı.



Osan, alttan ısıtılmış ince kum tavaları ve bir dizi fincan ve fındıkla tamamlanan bakır soba seti ile ayakta duruyordu. Osan, uzun kulplu tencereye su döktü, biraz kahve tozu ile karıştırdı ve ardından tencereyi sıcak kuma yerleştirdi.



Osan, tencereyi ileri geri iterken, "Kum, bakır tencerenin kenarlarını ve altını ısıtıyor, böylece kahve tozunun en saf tadı içeride büyük ölçüde korunabiliyor" dedi. Kahve çabucak kaynadı ve demleme bir bekleme fincanına döküldü.



Son zamanlarda bu zengin içeceğe geçen Çinliler arasında, güney Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Laibin şehrinden Nini de var. Bir süre önce Türk kum kahvesini duymuş ve sonunda böyle bir kahvenin tadına varmış.



Fuarın bir ziyaretçisi olarak Nini, Osan'ın sihrini gerçekleştirmesini hayretle izledi ve ardından ortaya çıkan içeceğin tadına baktı.



"Yanmış bir kokusu var," dedi Nini başparmaklarını kaldırarak. "İçtiğimde dilimin üzerinden süzülen tam bir çorba gibi geliyor ve sonra tadı biraz acı ve ekşi geliyor. İçtikten sonra ağzım tatlı geldi ve tüm boğazım çok rahat. Aroması ağzımda kalıyor ve büyüleyici bir duygu.Diğer kahvelerden çok farklı."



Dört gün süren fuar boyunca çok sayıda alıcı ve yerliler ziyarete geldi. Osan, kahve yapma gereçleri ve fincanlarının iyi satıldığını söyledi. Müşteriler fuar alanında siparişlerini verdi, ardından depo malları evlerine teslim etti.



Umduğu gibi, sadece çok sayıda sipariş almakla kalmadı, aynı zamanda Çin halkının bu Türk spesiyalitesine olan coşkusunu da yaşadı.



Osan, "İnsanlar bu kahve kültürü hakkında fazla bir şey bilmiyor, ancak yılın başından beri giderek daha fazla insan bunu öğrenmeye başladı." dedi.



Şirketi, kahveyi yerinde sergilemek ve demlemek için sık sık sergilere ve alışveriş merkezlerine mutfak eşyaları getiriyor ve birçok insan bu benzersiz yöntemle büyüleniyor.



"Pekin, Şanghay, Yiwu, Ningbo ve diğer yerlerde müşterilerimiz var ve bu Türk tarzını çok seviyorlar" dedi.



Osan, "Kahvenin yanı sıra, bu mutfak eşyaları da sütlü çay ve sıcak süt demleyebilir. Bence bu, giderek daha popüler hale gelmesinin nedenlerinden biri" dedi.



Pandemi nedeniyle, uluslararası nakliye ücretleri ve malzeme maliyetleri yükseliyor. Ancak Osan özellikle endişeli değil. Ona göre, Çin ekonomisi iyi bir şekilde toparlanıyor ve yüksek kaliteli ürünler pazarda hala popüler.



Türk kahvesi ithal etmeye ve Çin'de daha fazla yerde kumlu kahve kültürünü tanıtmaya devam edeceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.