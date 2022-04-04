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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça açıklaması

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan görüntülerin 'dehşet verici' ve masum sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

11 Dakika Önce
2022-04-04 17:37:53
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça açıklaması

Büyükelçiliğin Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir." .

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