Türkiye’nin kamikaze İHA'ları Alman basınında

Alman medyası Türk İHA'ları için, 'Savaş meydanlarına giderek daha da hakim oluyor' dedi.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiindeki atılımları, dünyada da büyük ilgi görüyor.

Yerli ve milli olarak geliştirilen Türk SİHA'larının sahada gösterdiği başarılar sonrası çok sayıda ülke, bu askeri araçlara sahip olmak için sıraya girdi.

Dünya basını da Türkiye'nin bu alandaki adımlarını haberleştirmeye devam ediyor.

Son olarak Alman Die Welt medya organı, Türk sürü İHA'larını inceleyerek, bu sistemlerin sınırdışı operasyonlarda kullanıldığına dikkat çekti.

Türkiye'nin KERKES projesi kapsamında geliştirdiği Kargu, Alpagu ve Togan gibi kamikaze İHA'ların çalışma prensiplerinin anlatıldığı videoda, "Yapay zekaya sahip bu makineler, savaş meydanlarına giderek daha da hakim oluyor" denildi.

Türkiye'nin PKK/YPG'ye düzenlediği son hava operasyonu Kış Kartalı'na da değinilen haberde, örgüte vurulan darbeye dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, Türk SİHA'larının Libya'daki harekatları sebebiyle, Rus hava savunma sistemlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. .