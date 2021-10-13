'Türkiye’nin izinden gitti, şimdi Afrika kıtasına öncülük ediyor'

Raialyoum gazetesi, Türkiye’nin izinden giden ve askeri yeteneklerini güçlendiren Cezayir’in gıda güvenliğini artırdığını ve kahverengi kıtayı öncülük ettiğini yazdı.

Editörlüğünü ve başyazarlığını ünlü Arap gazeteci Abdulbari Atvan'ın yaptığı İngiltere merkezli Raialyoum gazetesi, Cezayir ile ilgili dikkat çeken bir habere yer verdi.

Gazete, Türkiye'nin izinden giden ve askeri yeteneklerini güçlendiren Cezayir'in gıda güvenliğini artırdığını ve kahverengi kıtayı öncülük ettiğini dikkat çekti.

Gazetenin haberinde Türkiye vurgusu yapılarak şöyle denildi:

“Cezayir, Türkiye'nin izinden giderek, onu taklit ederek ve deneyimlerinden yararlanarak, gıda güvenliği endeksinde istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi başardı. Afrika kıtasında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borçlanmayı reddederek baskılardan kendini kurtaran ilk ülke olmuştur.”

Birleşmiş Milletler'in yayınlanan Dünya Beslenme Programına ilişkin son raporunda ise, “Cezayir'in Afrika kıtasında gıda büyümesini sağlama ve çoğu büyük ve orta ölçekli ülkeler gibi mavi rozeti alma konusundaki liderliğini ortaya koydu” denildi.

Rapor, Cezayir'i gıda açısından istikrarlı ülkeler arasında sıraladı ve ülkeyi, 2018-2020 döneminde yetersiz beslenmeden muzdarip insanların oranının toplam nüfusun yüzde 2,5'inden az olduğu ülkeler kategorisine yerleştirdi. Buna göre Cezayir, Kanada, Brezilya ve Avustralya ile aynı sıralarda yer alıyor.

Yerel basında yer alan bir haberde ise Tarım Bakanı Abdül Hamdani, Dünya Gıda Örgütü'nün Cezayir'i mavi kutuda sınıflandırmasının “Avrupa ülkeleri ve Amerika ülkeleriyle aynı seviyede” olduğunu belirterek, gelinen noktanın Cezayirli çiftçiler, üreticiler ve yerel kabileler için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Kaynak: raialyoum

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