Türkiye’nin İsveç-Finlandiya açıklamasına ABD’den yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Finandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü söyledi. Blinken, her iki ülkenin üyeliğinin bir süreç olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Berlin'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına temaslarını değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında NATO'nun bir bütün olarak güçlü bir şekilde ayakta durduğunu vurgulayan Blinken, Ukrayna'ya başta kendi ülkesi olmak üzere NATO üyelerinin güçlü şekilde destek verdiğini ve Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğini ifade etti.

İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili gündemi de değerlendiren Blinken, iki ülkenin NATO üyeliğinin bir süreç olduğunu ve NATO'nun da farklılıkların müzakere edilmesi için geniş bir diyalog platformu olduğunu ve her konunun ele alındığını söyledi.

"(Türkiye) Dışişleri Bakanı ile bu konuyu görüşme fırsatım oldu. Görüşmeyi betimlemeyeceğim ancak Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı noktasında güçlü bir konsensus olduğunu söylemekle yetineyim. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki farklılıklar konusunda halen devam eden görüşmeler var. Sonuç olarak bu iki ülkenin üyeliği konusunda bir konsensusa ulaşacağımızdan eminim."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklamasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'deki NATO görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın PKK terör örgütüne verdikleri desteği gündeme getirdiklerini söylemişti.

"EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMAYI DESTEKLİYORUZ"

Öte yandan Blinken, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmayı desteklediklerini ve olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Blinken, Ebu Akile'nin erkek kardeşi ile görüştüğünü ve aileye bir kez daha başsağlığı dilediğini sözlerine ekledi. .