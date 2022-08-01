Türkiye'nin Amerikaya Açılan Yeni İsmi 'Martı' Oldu!

Martı'nın New York Borsa'sından bilançosu ne kadar olacak? Martı ne zaman kuruldu? New York Borsa'sında ilk Türk firma mı?

İşlemin tamamlanmasının ardından New York Borsa'sında MRT sembolü ile işlem görecek Martı'nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martı, kuruluşundan 4 yıl sonra New York Borsa'sında açılan ilk Türk şirket oluyor. Şirket halka açılma ile birlikte sermayesini arttırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak.











Martı; Coca Cola, Mastercard, Twitter, Boeing ve Ferrari gibi şirketlerin işlem gördüğü New York Borsası'ında işlem görecek.



Milyonlarca kişinin halihazırda kullandığı Martı, 2018 yılında Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tarafından kurulmuş ve 2019'un mart ayında faaliyete geçmişti. .