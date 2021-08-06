DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti
Su, kaybettiğimiz sıvıya karşı en iyisi mi?
Afgan hükümeti: İran sınırında kontrolü Taliban'a karşı kaybettik
Bisiklet İnisiyatifi Projelerine Devam Ediyor
7 şehirden Türk kahvesi belgeseli
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
ANALİZ: Sosyal medya felsefesi
İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı
Düzce'de Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (DÜBİS) Hizmete Başladı
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale
Küçük Erdem'in Bisiklet Hayali Gerçeğe Dönüştü
Körfez Akıntısı'nın ortadan kalkması ciddi bir iklim felaketine yol açabilir
Öcalan'ın 7 avukatına dava; iddianameden ayrıntılar...
Nahda Hareketi’nden 'ABD'li şirketle anlaşma' iddialarına yanıt

TIMETURK / DÜNYA / Türkiye'nin Afrika'daki etkisi Fransa ve bazı ülkeleri endişelendirdi

Türkiye'nin Afrika'daki etkisi Fransa ve bazı ülkeleri endişelendirdi

Fransız Le Monde gazetesinde Türkiye'nin Afrika'daki SAHEL bölgesiyle ilişkileri geliştirmesinin başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerde endişeye yol açtığı belirtildi.

6 Saat Önce
2021-08-06 15:21:08
Türkiye'nin Afrika'daki etkisi Fransa ve bazı ülkeleri endişelendirdi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Fransız Le Monde gazetesinde Türkiye'nin Afrika'daki SAHEL bölgesiyle ilişkileri geliştirmesinin başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerde endişeye yol açtığı belirtildi.

Türkiye'nin Afrika'nın Sahel bölgesindeki etkisinin artması başta Fransa olmak üzere bazı ülkeleri endişelendirdi.

Fransız Le Monde gazetesindeki Uluslararası sivil toplum kuruluşu International Crisis Group imzalı analizde, Türkiye'nin, Sahra'nın güneyindeki beş ülke olan Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer ve Çad ile ilişkileri incelendi.

Oyunun kuralları değişebilir

Analizde, "Ankara'nın bazı başkentlerle yakınlaşması, oyunun kurallarını değiştirebilir" ifadelerine yer verildi.

"Birçoğu Türkiye'yi, Avrupa, Rusya veya Çin'den daha fazla ortak noktaları olan, güçlü bir uluslararası oyuncu olarak karşıladı" denildi.

Bu bağlamda Nijer ile geçen sene temmuz ayında imzalanan ikili savunma anlaşmasıyla askeri alanda ilk eşiğin aşıldığı vurgulandı.

Ankara'nın Afrika'daki adımları bazı ülkeleri rahatsız etti

Bu durumun, bölgede stratejik çıkarları bulunan başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerde endişeye yol açtığına dikkat çekildi.

Mali ile ekonomik ilişkilerde ticari hacmin 2003 ile 2019 arasında on kat arttığının altı çizildi.

Ankara'nın etkisinin şimdilik bölgedeki sağlık hizmetleri, temiz suya erişim ve eğitim alanında yoğunlaştığı, ayrıca karayolu, havaalanı ve hastane altyapısına da yatırım yaptığı belirtildi.

Analizde, 2011'de, kıtlığın pençesindeki Somali'ye insani yardımda bulunan Türkiye'nin Mogadişu'da en büyük denizaşırı askeri eğitim kampını inşa ettiği bilgileri paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş