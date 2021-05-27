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''Türkiye, NATO'nun Belarus kararını veto etti''

Washington Post gazetesine konuşan iki diplomat Türkiye'nin NATO'nun Belarus hamlesini engellediğini iddia etti.

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27.05.2021 19:07:36
''Türkiye, NATO'nun Belarus kararını veto etti''

Avrupa Birliği ülkeleri Belarus'a karşı yaptırım seçeneklerini masaya yatırırken ABD basınından dikkat çekici bir iddia geldi. Washington Post, NATO'nun Belarus'un bu hamlesine karşılık cılız bir tepki geldiğini yazarken iki diplomat sürecin perde arkasını değerlendirdi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Washington Post, “NATO'nun göreceli olarak kısık sesle tepki vermesi Lukaşenko'nun bazı etkili arkadaşları olduğunu ve tamamen izole olmadığını gösteriyor. Türkiye, NATO'nun Minsk yönetimine karşı olabilecek pratik hamleleri veto etme yetkisini kullandığını, görüşmelerin gizli olması sebebiyle ismini açıklamak istemeyen iki diplomat söyledi” ifadesine yer verdi.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Telegram kanalı Nexta'nın kurucusu ve Belarus Golovnogo Mozga gözaltına alınmıştı.

Bu arada Minsk'teki uçak hadisesi, bir uçağın üçüncü ülkede zorla indirilmesiyle sonuçlanan ilk olay değil.

3 Temmuz 2013'te Moskova'da katıldığı bir konferanstan dönen Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağı Fransa ve Portekiz'in hava sahalarında uçuş izni çıkmaması üzerine Viyana'daki Schwechat Havaalanı'na zorunlu iniş yapmıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı Edward Snowden'ın içinde olduğu iddiasıyla aranan bir uçağın ABD'li eski istihbaratçının bulunmaması üzerine Avusturya'dan havalanmasına izin verilmişti. Avrupa ülkelerinin bu kararı, Güney Amerika'da büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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