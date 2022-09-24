Türkiye, Katar'a 3 binden fazla polis gönderecek

Türkiye Katar'da yapılacak 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında güvenlik operasyonlarına destek için 3 binden fazla polis gönderecek.

Euronews'in Reuters'in bir İçişleri Bakanlığı kaynağına dayandırdığı haberine göre polislerin masrafını ev sahibi ülke karşılarken komutasını bir Türk amir üstlenecek.

Katar'ın 3 milyon nüfusu bulunurken bunun sadece 380 bini Katar vatandaşı. Bu nedenle emirlik 1 ay sürecek dünya kupası için personel sıkıntısı çekiyor.

Organizasyon boyunca 1,2 milyon kişiyi ağırlamaya hazırlanan ada ülkesi bu konuda yakın müttefiği Türkiye'den destek istedi.

İki ülke arasında imzalanan protokole göre 3 bin çevik kuvvet polisi, 100 özel harekat polisi, 50 bomba uzmanı ve 80 polis köpeği görevlendirilecek. Ekipleri idare edecek amirler ve koordinasyon personeli de gönderilecek.

Reuters'e konuşan kaynak polislerin sadece kendi amirlerinden emir alacağını ve Katarlı yetkililerin doğrudan Türk polisine komut veremeyeceğini söyledi.

Kaynak, polislere İngilizce eğitimi ve Katar'da karşılaşılabilecek durumlarla ilgili formasyon sağlandığı bilgisini verdi.

PAKİSTAN DA POLİS GÖNDEREBİLİR

Türkiye'nin yanı sıra Pakistan da güvenlik personeli gönderebilir.

Geçtiğimiz ay Pakistan'da hükümet turnuvaya güvenlik gücü gönderilmesine izin veren bir tasarıyı kabul etti. Fakat iki ülke arasında henüz nihai anlaşma imzalanmış değil.

Ortadoğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk ülke olan Katar aynı zamanda şu ana kadar bu turnuvayı organize eden en küçük ülke.