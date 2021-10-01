Türkiye karşıtı cepheye o ülke de katıldı

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında etkinlik gösteremediği için Fransa ve İsrail'ı sığınan Atina yönetimi, şimdi de çareyi İtalya'da arıyor. Yunan medyası, İtalyan Başbakanın 'Türkiye'nin etkinliğinin artmasına önlem alma' çabalarını yazdı.

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Mavi Vatan projesi önce Yunanistan'ı, daha sonra tüm Avrupa'yı alarma geçirdi. Türkiye'nin attığı adımlar karşısında paniğe kapılan bir ülke daha, acil eyleme geçilmesi gerektiğini açıkladı. İtalyan uzmanın analizi ise bu paniğin sebebini ortaya koyuyor.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye'ye bağlı gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi nedeniyle, Kıbrıs'taki enerji kaynakları meselesine ilişkin Doğu Akdeniz'de Yunanistan-Fransa ittifakına katılmak için ülke kamuoyunu hazırlıyor.

Mario Draghi, AB Bakanlar Konseyi oturum aralarında düzenlediği basın toplantısında, Mavi Vatan'ın Doğu Akdeniz tipi enerjiyle ilgili Türkiye'nin güçlü pozisyonu nedeniyle, açık tehlikede olan Avrupa çıkarlarının savunulması planına açıklık getirdi.

İtalyan lider, "Sadece kamu sektörünün sağlayabileceği bir bütçe kullanmak zorunda kalacağımız çok açık ve bu nedenle pandemi sona ermeden, AB mali kurallarına geri dönebileceğimizi düşünmek gerçekçi değil" dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa savunması konusuna geri döndü ve bunu Savunma Bakanı Daniele Franco ile Bakanlar Kurulu oturum aralarında düzenlediği basın toplantısında açıkladı. "Peki neden gerçek dışı?" diye soran Draghi, şöyle açıklık getirdi: "Çünkü son aylarda Avrupa'nın kendisi için sadece kamu sektörü tarafından karşılanabilecek çok önemli, varoluşsal ihtiyaçlar oldu."

'SAVUNMA ALANINDA KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ'

İtalya Başbakanı, muhtemelen son dönemde tartışmaları ateşleyen davaya atıfta bulunarak, "Son gelişmeler (Yunanca-Fransızca AUKUS-Afganistan-Libya), savunma alanında kendimizi daha sağlam bir şekilde donatmamız gerektiğini gösterdi" dedi.

Draghi, "Avrupa'nın ortak bir savunma benimseyerek uluslararası sahnede ağırlığını hissettirmesine çok büyük ihtiyaç var. AB'deki Ortak Savunmanın asıl sorunu, geçmişin hatalarını tekrarlamamak için savaş timleri ve hızlı tepki birimlerinin henüz kurulmamış olmaması" diye konuştu.

İtalyan lidere göre, AB ülkelerinde daha üst düzey savunma işbirliğine ihtiyaç olduğunu kabul etmekle birlikte, mevcut "Alman mantığı" doğrultusunda "bunun Avrupa'da nasıl yapılacağı açık değil".

Draghi, "İtalya, Avrupa savunmasının Atlantik İttifakı ile sinerji içinde çalışmasını savunuyor ancak savunma bütçesine şimdiye kadar yaptığımızdan çok daha fazlasını harcamamız gerekeceği çok açık” dedi.

ANKARA'NIN LİBYA'DAKİ ETKİSİ, ÇIKARLARINI TEHLİKEYE ATTI

Habere göre, İtalya ve Fransa'nın, savunma bakanlıkları ve genelkurmayları aracılığıyla 2019'dan itibaren gizlice işbirliği yaptı ve Kıbrıs ve Akdeniz'de gerekli hava kapsama alanıyla ortak bir deniz donanması misyonunu planladı.

İtalya, Fransa ile koordineli olarak, başta Ankara'nın Doğu Akdeniz'de ve aynı zamanda Libya'da tehlikeye attığı kendi çıkarları için Kıbrıs'a özel dikkat göstererek Doğu Akdeniz'de savunma ve istikrara yönelik askeri taahhüdünü artıracaktır.

İTALYAN ANALİST: TÜRKİYE TAM BİR SÜPER GÜÇ OLABİLİR

Yunan medyasında çıkan haber, İtalyan jeopolitik analist Daniele Santoro'nun birkaç gün önce Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de ünlü "Mavi Vatan" projesini gerçekleştirmesi durumunda tam bir süper güç olacağını ve bunun kimseye fayda sağlamayacağı tespitine yer verdi.

Kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.