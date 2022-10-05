Türkiye, İsveç'ten FETÖ ve PKK'lıların iadesini istedi

Adalet Bakanlığı yetkilileri, İsveç'ten gelen heyete FETÖ ve PKK terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesini talep etti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantıları kapsamında Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı heyetleri Ankara'da biraraya geldi.

Toplantı 7 saat sürdü

Toplantıda Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti.

İki ülke Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki toplantı 7 saat sürdü.

PKK ve FETÖ'cülerin iadesi talep edildi

Toplantıda Adalet Bakanlığı İsveç'ten iadesini talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesini talep etti.

Türkiye'nin İsveç'ten derdest iade talepleri arasında FETÖ terör örgütü üyesi olması iddiasıyla iadesi istenen Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhen Er ve Harun Ayvaz bulunuyor.

Türkiye, iade talepleri daha önce rededilen PKK terör örgütü mensubu olduğu isimler hakkındaki taleplerini de yeniden gündeme getirdi.

TRTHaber .