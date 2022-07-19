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TIMETURK / DÜNYA / Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisi

Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisi

Türkiye, Rusya ve İran ortak bildiri yayımladı. Bildiride, 'Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık ve faaliyetlerini kınamışlardır.' denildi.

1 Saat Önce
2022-07-19 23:19:27
Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisi

Türkiye-İran-Rusya ortak bildirisinde, "Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütleri ve bunlarla iltisaklı farklı isimlerdeki grupların artan varlık ve faaliyetlerini kınamışlardır." ifadelerine yer verildi.

Bildiride uluslararası topluma, Suriye'ye dönmek isteyen sığınmacıların yerleşimleri için yük paylaşımında daha fazla sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

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