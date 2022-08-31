Türkiye, Irak’a müdahale mi edecek?

Irak’taki çatışmalar, iç savaş ve bölünme tehlikesi imzalanan 1926-1946 antlaşmalarını yeniden gündeme getirdi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Irak'ta yaşanan siyasi belirsizlik yeni bir krizi tetikledi ve sokaklar savaş alanına döndü. Mukteda es-Sadr'ın açıklamaları ile tırmanan gerilim, kamu kurumları ile birlikte İran destekli yapıları hedef alan saldırılara dönüştü. Özellikle Yeşil Bölge'de gerçekleşen protesto ve saldırılar, yine Mukteda Sadr'ın açıklamalarıyla son buldu.

Türkiye'ye müdahale hakkı doğabilir

Türkiye gazetesinde yayımlanan habere göre; Irak'taki çatışmalar, iç savaş ve bölünme tehlikesi imzalanan 1926-1946 antlaşmalarını yeniden gündeme getirdi.

Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Kerkük ve Musul, toprak bütünlüğünün sağlanması şartıyla terk edilmişti. 1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması, Irak'ta karışıklığın devam etmesi hâlinde Türkiye'nin Musul ve Kerkük'e askeri müdahale etme hakkı veriyor. 1946 yılında imzalanan İstanbul Anlaşması da, bölünme ya da bölgenin illegal örgütlerin kontrolüne geçmesi karşısında Türkiye'nin haklarını gündeme getiriyor.